Немного итогов недели. Индекс МосБиржи поднялся с 3096,88 п. — до 3106,03 п., а РТС снизился с 1534,89 п. — до 1524,71 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,0839 до $1,085. Пара USD-RUB поднялась с 63,56 до 64,07, а EUR-RUB с 68,89 до 69,53. Нефть Brent подорожала с $57,32 до $58,50 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 3380,16 п. до 3337,75 п.

Концовка прошлой недели на рынках получилась весьма нервной. Коронавирус продолжает расползаться по планете, угрожая экономическими последствиями не только в Китае, но и во многих других странах. Wall Street Journal писал о том, что Саудовская Аравия может выйти из альянса с Россией. Впрочем, почти сразу поступило опровержение этой информации. Доллар и американские казначейские обязательства пользовались повышенным спросом, как и золото, что свидетельствует о крайне низких аппетитах к риску. В Китае предприятия возвращаются к нормальной работе, но уже очевидно то, что февральские карантинные меры привели к существенному падению деловой активности. Начало новой недели оказалось ещё более неприятным, так как распространение коронавируса началось в Европе.

Япония в понедельник праздновала День Рождения Императора. В России также был выходной. В остальном этот день запомнят больше по масштабному падению индексов — от Азии до США.

Во вторник Япония опубликует индекс опережающих экономических индикаторов. Германия уточнит ВВП за IV квартал. В США опубликуют статистику цен на жильё за декабрь. Также выйдет индекс потребительского доверия от Conference Board. Выступят представители ФРС Р. Каплан и Р. Клорида.

Среду начнём с отчёта API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Днём можно обратить внимание на индекс потребительского доверия во Франции. Выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард. В США статистика продаж нового жилья и отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Также запланированы выступления президента ФРБ Далласа Р. Каплана и президента ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари.

В четверг стоит обратить внимание на данные по ценам на жильё в Великобритании, что будет показательно на фоне свершившегося выхода из Евросоюза. В еврозоне опубликуют отчёт по потребительскому и деловому доверию, а также индексы делового климата и экономических ожиданий. В США традиционная недельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице, а также отчёт по заказам на товары длительного пользования за январь. Возможно, что за январь заказы снизились на 1,5%. Также в США уточнят ВВП за IV квартал. Далее индекс незавершённых сделок на рынке жилья. На вечер запланированы выступления президента ФРБ Чикаго Ч. Эванса и президента ФРБ Кливленда Л. Мейстер.

Япония утром в пятницу может сообщить, что безработица в стране остаётся на уровне 2,2%. Также появятся данные по промышленному производству и розничным продажам за январь. Франция уточнит ВВП за IV квартал. Германия может сообщить, что безработица в феврале осталась на уровне 5,0%. В США ожидается статистика цен личного потребления, которые ФРС предпочитает для оценки инфляции. Core PCE может ускорить годовой рост до 1,7% с 1,6% в декабре. Далее вечером Чикагский PMI, индекс потребительского доверия от Университета Мичигана за февраль и отчёт Baker Hughes по активным буровым. Также запланировано выступление президента ФРБ Сент-Луиса Дж. Булларда.

Индекс Dow Jones зафиксировал в своей истории третье самое сильное снижение по числу пунктов. Администрация США запросила финансирование на $2,5 млрд для борьбы с коронавирусом. Столь негативная реакция рынка проявилась на новостях о росте числа заболевших в Италии. Более того, в стране, где футбол является почти религией, отменяются матчи серии А, под вопросом проведение игр Лиги Чемпионов. На американском рынке подрастали бумаги, которые могут быть каким-либо образом связаны с борьбой против вирусных угроз: Gilead Sciences (+4,59%), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (+5,51%). Напротив, распродажи проходили в таких бумагах, как круизного оператора Carnival Corp. (-9,43%), Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (-9,35%), Royal Caribbean Cruises Ltd. (-8,95%), American Airlines Group Inc. (-8,52%). Резко повысились ожидания того, что ФРС может снизить ставку для борьбы с экономическими последствиями глобального распространения коронавируса. Во всяком случае, если доходы корпораций начнут существенно снижаться, то при текущем уровне закредитованности на рынок придёт уже финансовый кризис. По итогам дня DJIA упал на 3,56% до 27960,80 п., а S&P 500 на 3,35% до 3225,89 п.

Япония отдыхала в понедельник. После перерыва Nikkei 225 провалился более чем на 3%, а ситуацию усилила иена, которая укрепилась до 110,8 за доллар. В Китае падение продолжилось, а Shanghai Composite терял до 2%. В Ю. Корее, напротив, рынок попытался отыграть часть потерь понедельника. Меж тем, число инфицированных выросло ещё на 60 человек до 893. Таким образом, Ю. Корея стала первой страной по числу заболевших за пределами КНР. В Малайзии неожиданно образовался политический кризис в связи с отставкой премьер-министра Махатхира Мохамада. Впрочем, он останется исполнять свои обязанности до назначения нового главы кабинета министров. В Китае число случаев коронавируса увеличилось до 77658, а число летальных до 2663 человек. Однако внимание рынка постепенно переключается на Ю. Корею, которая также играет важную роль в глобальных цепочках поставок полупроводниковой продукции. Впрочем, рынки остаются циничными и уже новый день принёс рост в американских фьючерсах на основные индексы. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22639,76 п. (-3,19%), Hang Seng — 26810,86 п. (-0,04%), Shanghai Composite — 2995,29 п. (-1,19%).

Золото накануне достигало семилетнего максимума. Во вторник котировки немного отступают, но рост за месяц составляет около 5,2%, а за год 24,6%. Накануне котировки нефти Brent обвалились на 3,8% на опасениях падения спроса не только в Китае, но и в соседних странах, а также в Европе. Тем не менее, глава Saudi Aramco Амин Нассир заявил, что влияние коронавируса на потребление нефти будет кратковременным и уже в II полугодии спрос возобновит свой рост. Котировки нефти встретили вторник небольшим движением вверх, но уже вечером давление на них может возобновиться. Reuters сообщает, что предварительные результаты опроса участников нефтяного рынка говорят о том, что запасы в США могли увеличиться за прошлую неделю, хотя запасы нефтепродуктов могли и сократиться. К 9:00 мск Brent — $56,59 (+0,52%), WTI — $51,67 (+0,47%), Золото — $1651,2 (-1,51%), Медь — $5698,97 (+0,31%), Никель — $12660 (+1,85%).

Индекс доллара снижался на 0,07% до 99,29 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,40% по сравнению с 1,37% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,085 (+0,02%), GBP-USD — $1,293 (+0,03%), USD-JPY – 110,82 (+0,11%).

Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России уже не столь негативная, как была накануне. Нефть удержалась выше $56 за баррель Brent. Безусловно, спрос на сырьевые товары снизится в I квартале, но говорить о более долгосрочном влиянии пока рано. Отечественный рынок может начать день с сильного падения. Меж тем, в Азии, Европе и США рынки способны показать коррекционное движение вверх.