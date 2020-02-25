По данным Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар), в предстоящем производственном сезоне не будут работать три сахарных завода.

Суммарная производственная мощность трех предприятий равна 150 тыс. т, что, по нашим оценкам, составляет 2,5% общего годового потребления сахара и объема производства на середину цикла. Закрывающиеся сахарные заводы оказались в сложном финансовом положении в связи со снижением цен на сахар в январе–феврале текущего года на 43% г/г (-18 руб./кг), которое, как ожидается, негативно отразится на финансовых показателях некоторых предприятий. В общей сложности в текущем сезоне в России было произведено свыше 7,5 млн т сахара при объеме потребления в 6 млн т, в результате чего на рынке образовался значительный избыток предложения. Мы рассчитываем получить более подробную информацию о планах производителей сахара на предстоящий сезон, а также информацию о планах засева сахарной свеклы, которая может появиться в мае.

С учетом неопределенности перспектив восстановления баланса спроса и предложения мы продолжаем придерживаться осторожного взгляда на Русагро.