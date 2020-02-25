Прогноз результатов "Норникеля" за IV квартал по МСФО: чистая прибыль составила $3 млрд
Норильский никель (MNOD: LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $39,2/акцию) завтра представит финансовые результаты за 4К19 по МСФО и проведет телефонную конференцию.
Мы ожидаем, что компания представит сильную отчетность на фоне роста средних цен реализации на никель и палладий. Цены на никель находились на относительно высоких уровнях в связи с запретом на экспорт никеля из Индонезии в 2П19, тогда как цены на палладий подскочили на фоне роста дефицита на рынке палладия.
По нашему прогнозу, EBITDA превысит уровень $8 млрд, что должно отразиться на дивидендных выплатах. Согласно нашему прогнозу, финальные дивиденды составят примерно $1,2 млрд, или около $8 на акцию, что в сочетании с ранее объявленными $3,6 млрд составит 9% дивидендной доходности по году.
Цены на акции Норникеля подскочили на 47% в 2П19 и на 67% с июня 2019 г. Мы прогнозируем дальнейший рост котировок на фоне переоценки компании по мультипликаторам компаний производителей металлов платиновой группы.
Дефицит на глобальном рынке палладия превысил 1 млн унций в 2019 г., что эквивалентно примерно 10% годового потребления. Между тем, объемы палладия, которые используются в производстве каталитических конвертеров, выросли на 14% в среднем в 2019. Цены на палладий пробили отметку $2 800/унцию на прошлой неделе. Мы полагаем, что палладий должен торговаться на уровне примерно $2 400-2 800/унцию в ближайшие месяцы, при этом мы не исключаем и дальнейшего повышения цен. Норильский никель – единственный производитель среди крупных диверсифицированных горнодобывающих компаний, располагающий весьма внушительным портфелем проектов по добыче металлов платиновой группы. Объем металла в палладиевом фонде оценивается в около 1 млн унций, что незначительно меняет ситуацию с дефицитом.
Основные прогнозные показатели мы приводим ниже:
— По нашему прогнозу, выручка составит более $7 млрд.
— По нашему прогнозу, EBITDA вырастет на 18% п/п до $4,3 млрд на фоне повышения средних цен реализации и увеличения объемов производства никеля.
— Чистую прибыль без учета разовых статей мы оцениваем на уровне $2 998 млн
— При капиталовложениях на уровне примерно $1 млрд и умеренном высвобождении оборотного капитала, СДП, по нашей оценке, составит $ 2,5 млрд
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