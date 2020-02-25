Мы наблюдем очередную волну существенных изменений в настроениях участников рынка в плоскости восприятия вирусных угроз. Если в начале прошлой недели рынки весьма быстро переварили негатив, вызванный недоверием к официальной вирусной статистике, то в завершении прошлой недели и в начале текущей рынки ненадолго, но оказались на территории паники.

Тем не менее говорить о том, что инвесторы в полной мере готовы развернуться к пессимизму, на наш взгляд, все еще рано. Основным фактором рыночной коррекции в понедельник стал новостной фон об усилении распространения заболевания в других странах. Однако масштаб снижения, например, американских фондовых площадок на 2-3% вряд ли можно считать полноценным обвалом. Уже во вторник рынкам удается восполнить часть снижения. Фактически идея о непринятии реальной коррекции, на 10-15%, остаётся доминирующей на рынках – жадность, подкрепляемая поддержкой со стороны колоссальных объемов денежной ликвидности на рынках, пока что побеждает страхи.

Тем не менее факт того, что вирусные угрозы уже нельзя назвать краткосрочными рисками, а их влияние на мировую экономику будет существенным, по нашим оценкам, сейчас воспринимается инвесторами более рационально. Стратегии, предполагающие усиление качества позиций, в данный момент увеличивают свою привлекательность для многих участников рынка.

В данных условиях мы считаем, что для того, чтобы масштабный уход от риска стал доминирующей идеей на рынках, вирусные опасения инвесторов должны определенным образом трансформироваться. Очевидно, что в случае перехода вирусных угроз в реальную мировую пандемию мировой экономике, как и рынкам, будет нанесен колоссальный ущерб. Заметим, что в настоящий момент данный сценарий не расценивается нами как базовый.

В то же время, если рынкам и удастся избежать коллапса, то в ближайшие месяцы мы можем увидеть достаточные предпосылки для существенной коррекции (на 10-15%). Такими предпосылками могут стать статистические данные различных экономик, оказывавшихся под вирусным давлением. Если экономическая конъюнктура в азиатских и европейских странах испытает ухудшение, аналогичное китайскому, то эти данные могут стать «триггером» для болезненного выхода рынков из текущей зоны перекупленности.

Мы напоминаем, что помимо вирусных факторов, в мировой экономике остается высокий уровень концентрации и других проблем. В том числе, по нашим оценкам, сейчас у нас нет оснований для того, чтобы говорить о наличии масштабных улучшений в реальной конъюнктуре (а не в информационном фоне) торговых отношений США и Китая. Также мы видим, что торговые риски в отношения США и ЕС усиливаются. В этих условиях вирусный фактор даже без перехода в формат мирового бедствия может стать инструментом, который снимет розовые очки с фондовых рынков, оптимизм на которых поддерживается постоянной мягкостью мировых центробанков.

Что касается российских рынков, и рубля в частности, то мы полагаем, что инертность рублевых активов к внешнерыночному негативу сейчас испытала некоторое снижение. Уход от риска даже при отсутствии паники на рынках способствует укреплению долларовой валюты, что отражается соответствующим ослаблением большинства валют сегмента ЕМ. В то же время рублевое ослабление до уровней 65 рублей за доллар на сегодняшний день может быть продиктовано не только изменениями в вирусной плоскости.

На прошлой неделе мы видели, хотя и весьма сдержанную, но активизацию российских геополитических рисков – против трейдинговой компании Роснефти были реализованы санкции. В одиночку данная новость была воспринята российскими рынками весьма сдержанно. Однако уже на этой неделе мы наблюдаем за продолжением активизации возможного геополитического давления – в новостном фоне начинает появляться информация, предупреждающая о том, что РФ может, якобы, снова вмешаться в американские выборы в 2020 году. Заметим, что в данном случае речь вряд ли может идти об одномоментном возвращении всего набора санкционных рисков на Россию в активную фазу. Тем не менее такого рода «напоминания» об актуальности таких рисков выступают не в пользу рубля в условиях общей рыночной напряженности.

Резюмируя вышеизложенное, заметим, что сейчас рынки все еще не готовы к существенной коррекции – дальнейшей развитие событий в данной плоскости, вероятно, продолжит определять вирусный фактор. Тот факт, что сейчас рынкам удалось удержаться от спада вряд ли можно считать весомой предпосылкой для того, что рынки в будущем останутся защищены от более резких понижательных движений.

Что касается рублевых активов и курса рубля, то мы считаем, что при отсутствии новых масштабных негативных шоков на рынках потенциал рублевого ослабления останется ограничен уровнями 66-67 рублей за доллар. Также считаем, что в перспективе марта у нефти остаются шансы для возобновления роста к уровням $60 и выше и оказания соответствующей поддержки российским рынкам. Обратим внимание, что при таких вводных, на наш взгляд, у ЦБ РФ все еще остается необходимое пространство для продолжения снижения ключевой ставки – мы сохраняем наш прогноз по ключевой ставке на конец 2020 года на уровнях 5,5-5,75%. Полагаем, что очередное снижение ставки может быть реализовано либо на мартовском, либо на апрельском заседании Банка России.