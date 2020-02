Бумаги электроэнергетических компаний с начала 2020 г. опередили в росте все другие сектора на российском рынке акций. Подорожали все публичные компании отрасли –от Русгидро (рост на 34%) до ТГК-1 (на 25%). Исходя из текущих котировок, дивидендная доходность в среднем по сектору за 2020 г. (без учета Интер РАО) равняется 8,6%, что вполне соответствует универсальной формуле справедливой оценки электроэнергетических компаний «доходность по суверенным облигациям плюс 1%».

Дальнейшему подорожанию акций могут способствовать следующие факторы: 1) публикация более сильных, чем ожидается, результатов за 2019 г.; 2) снижение уровня дивидендной доходности, который считается «справедливым»; и 3) крупные сделки по слиянию и поглощению. При прочих равных, как мы полагаем, большинство российских электроэнергетических компаний оценено справедливо. Таким образом, мы рекомендуем Держать бумаги Мосэнерго (прогнозная цена на 12 мес. – 2,65 руб.; ETR – 11%), ФСК (0,25 руб.; 14%) и Юнипро (3,15 руб.; 11%).

Есть ли возможности дальнейшего роста? На наш взгляд, ралли с начала года отражает справедливую стоимость на основе только текущих финансовых результатов компаний, то есть их «статус-кво», но не учитывает показатели прибыли в будущие периоды. Между тем прибыльность, вероятнее всего, будет повышаться, и инвесторы, по нашему мнению, явно готовы заложить этот фактор в цены гораздо раньше, чем за 12 месяцев (см. наш материал Utilities Quarterly — 4Q19 – Five reasons why Russian utilities are a Buy in 2020 от 13 января). Как мы полагаем, с учетом таких перспектив значительным потенциалом роста обладают Интер РАО (прогнозная цена на 12 мес. – 11,00 руб., ETR – 76%), Энел Россия (1,20 руб., 24%), ТГК-1 (0,018 руб., ETR – 23%), ОГК-2 (0,87 руб., 26%) и Русгидро (0,95, 33%), по бумагам которых мы даем рекомендацию Покупать.

Факторы роста стоимости. Недавнее подорожание кристаллизовало основные факторы дальнейшего роста российских электроэнергетических компаний. Что интересно, главный фактор заключается в способности руководства компаний эффективно распределять капитал. Ралли с начала года было обусловлено решением Газпрома повысить дивиденды, заявлениями руководства Русгидро о возможности перенаправления операционного денежного потока, ожиданиями более точной информации от Интер РАО по дивидендам и покупке новых активов. Перспективы роста прибыли на акцию тоже важны, но явно вторичны, как мы считаем.