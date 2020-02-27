Интер РАО 28 февраля опубликует финансовые результаты за 4К19 и 2019 г., а также проведет телефонную конференцию с инвесторами.

Мы ожидаем следующую динамику финансовых результатов:

— выручка за 2019 г. может увеличиться на ~8% г/г, во многом за счет роста в сегментах российской генерации (+9% г/г) и сбыта (+10% г/г), который может быть частично компенсирован более умеренной динамикой выручки в сегментах трейдинга (+2% г/г), зарубежных активов (-9% г/г) и инжиниринга (-3% г/г). Рост выручки сегмента генерации может быть обусловлен, в частности, введением в эксплуатацию Прегольской ТЭЦ (март 2019 г., 455 МВт).

Динамика выручки за 4К19 может быть более скромной: +4% г/г;

— EBITDA за 2019 г. может увеличиться на 14% г/г за счет роста EBITDA в генерации (+24% г/г) и трейдинге (+8% г/г), который может быть частично сдержан снижением в сегментах сбыта (-2% г/г), зарубежных активов (-5% г/г). Рост EBITDA в сегменте генерации во многом обуславливается увеличением выручки.

EBITDA за 4К19 может не показать рост (-3% г/г), в частности из-за давления на EBITDA в сегментах трейдинга и зарубежных активов;

— чистая прибыль (до вычета доли миноритариев) за 2019 г. может прибавить ~18% г/г (до ~85 млрд. руб.) вследствие роста EBITDA, что может соответствовать доходности по чистой прибыли около 19%.