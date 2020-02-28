Сохраняются высокие шансы на слабые позиции рубля в ближайшие дни
Сегодня утром пара USD/RUB протестировала психологически важную отметку 67.0, а пара EUR/RUB поднялась к отметке 73.5. В краткосрочной перспективе факторов для поддержки рубля не много, поэтому мы видим высокие шансы на сохранение слабых позиций рубля в ближайшие дни.
Позитивным событием может стать заседание ОПЕК+ 5-6 марта в Вене, для которого все более вероятным сценарием становятся новые меры по дополнительному сокращению добычи нефти.
Инфляция и инфляционные ожидания создают условия для смягчения политики, однако высокая волатильность на финансовых рынках не позволяет Банку России продолжать снижение ставки. Недельная инфляция продолжает замедляться, несмотря на ограничения торговли с Китаем и ослабление рубля. По состоянию на 25 февраля прирост ИПЦ замедлился до 2.29% г/г.
Инфляционные ожидания населения продолжают падать вслед за инфляцией: 7.9% г/г в феврале против 8.3% г/г в январе. Однако снижение с большой вероятностью будет нивелировано в марте, так как текущий пик волнений вокруг коронавируса начался позже дат опроса. Также стоит отметить, что ожидания предприятий значительно возросли с 8.3п до 13.2п., что связано преимущественно с изменением методологии подсчета, а не реальными процессами в экономике.
На данный момент локальные факторы поддерживают дальнейшее смягчение политики, однако мы полагаем, что в текущих обстоятельствах Банк России выберет выжидательную позицию и сохранит ставку неизменной из-за рисков для финансовой стабильности на фоне девальвации рубля и падения цен на нефть.
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