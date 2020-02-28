Ситуация на мировых рынках остается крайне напряженной, вчерашнее падение основных индикаторов отражает панические продажи активов по всему миру. Уже обновившая на этой неделе исторические минимумы, доходность UST10 вчера потеряла еще 7 б.п., а сегодня утром продолжает идти вниз и в настоящий момент пробила уровень в 1,2%.

Теоретически, единственное, что могут сделать сейчас регуляторы крупнейших экономик, чтобы попытаться погасить панику, – это объявить о согласованных действиях. Правда, успех и в данном случае не гарантирован, рынки напуганы непредсказуемостью последствий распространения вируса.

Цены на нефть вчера также продолжили падать на опасениях, что страны-экспортеры не смогут ликвидировать навес избыточного предложения, особенно если эпидемия будет сковывать экономическую активность в течение длительного времени. В Соединенных Штатах вчера был опубликован значительный объем статистики, которая оказалась достаточно сильной, но в нынешних условиях эти публикации не оказывают никакого влияния на рынок. Также мы не ждем реакции на сегодняшние данные по доходам и расходам населения США за январь, хотя обычно они привлекают внимание инвесторов.

Российская кривая доходности вчера сдвинулась вверх на 5–10 б.п., причем наиболее сильно пострадали среднесрочные выпуски. В частности, бенчмарк RUSSIA’29 (YTM 2,74%) упал в цене на 0,9 п.п., а самый длинный выпуск RUSSIA’47 (YTM 3,44%) подешевел на 1,6 п.п. Z-спред RUSSIA’47 преодолел рубеж 200 б.п., последний раз наблюдавшийся в начале декабря. При этом данный показатель все же остается самым низким среди аналогов с ЕМ. Меньше других на вчерашние распродажи отреагировали суверенные выпуски Мексики, доходности которых поднялись на 4–6 б.п., а хуже остальных чувствовали себя евробонды Бразилии и Турции, выросшие в доходности на 14–17 б.п. и 17–24 б.п. соответственно. Среди суверенных выпусков развитых рынков единства не наблюдалось: бумаги Германии и Франции дорожали, тогда как итальянские бумаги в результате продаж выросли в доходности наравне с российскими. Сегодня предпосылок для изменения ситуации нет.

Рост доходностей затронул вчера весь корпоративный сегмент. Однако, поскольку дюрация выпусков преимущественно не превышает четырех лет, сдвиг кривых вверх оказался в пределах 5 б.п. Гораздо хуже чувствовали себя длинные евробонды Газпрома, которые подешевели сразу на 2–2,75 б.п. В результате доходности GAZPRU’34 (YTM 3,85%) и GAZPRU’37 (YTM 3,99%) выросли сразу на 14 б.п. и 17 б.п. соответственно. В других секторах хуже остальных выглядели субординированные бонды частных банков. Так, рост доходностей субордов МКБ составил 25–30 б.п., а бумаг Тинькофф Банка и Совкомбанка – 7–10 б.п. Под серьезным давлением также оказались еврооблигации ГТЛК (плюс 12–25 б.п. в доходности), которая вчера объявила о намерении на следующей неделе провести роуд-шоу нового долларового выпуска. Также Еврохим в понедельник намерен начать маркетировать новый пяти–семилетний евробонд.



