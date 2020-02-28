Рынки напуганы непредсказуемостью последствий распространения вируса
Ситуация на мировых рынках остается крайне напряженной, вчерашнее падение основных индикаторов отражает панические продажи активов по всему миру. Уже обновившая на этой неделе исторические минимумы, доходность UST10 вчера потеряла еще 7 б.п., а сегодня утром продолжает идти вниз и в настоящий момент пробила уровень в 1,2%.
Теоретически, единственное, что могут сделать сейчас регуляторы крупнейших экономик, чтобы попытаться погасить панику, – это объявить о согласованных действиях. Правда, успех и в данном случае не гарантирован, рынки напуганы непредсказуемостью последствий распространения вируса.
Цены на нефть вчера также продолжили падать на опасениях, что страны-экспортеры не смогут ликвидировать навес избыточного предложения, особенно если эпидемия будет сковывать экономическую активность в течение длительного времени. В Соединенных Штатах вчера был опубликован значительный объем статистики, которая оказалась достаточно сильной, но в нынешних условиях эти публикации не оказывают никакого влияния на рынок. Также мы не ждем реакции на сегодняшние данные по доходам и расходам населения США за январь, хотя обычно они привлекают внимание инвесторов.
Российская кривая доходности вчера сдвинулась вверх на 5–10 б.п., причем наиболее сильно пострадали среднесрочные выпуски. В частности, бенчмарк RUSSIA’29 (YTM 2,74%) упал в цене на 0,9 п.п., а самый длинный выпуск RUSSIA’47 (YTM 3,44%) подешевел на 1,6 п.п. Z-спред RUSSIA’47 преодолел рубеж 200 б.п., последний раз наблюдавшийся в начале декабря. При этом данный показатель все же остается самым низким среди аналогов с ЕМ. Меньше других на вчерашние распродажи отреагировали суверенные выпуски Мексики, доходности которых поднялись на 4–6 б.п., а хуже остальных чувствовали себя евробонды Бразилии и Турции, выросшие в доходности на 14–17 б.п. и 17–24 б.п. соответственно. Среди суверенных выпусков развитых рынков единства не наблюдалось: бумаги Германии и Франции дорожали, тогда как итальянские бумаги в результате продаж выросли в доходности наравне с российскими. Сегодня предпосылок для изменения ситуации нет.
Рост доходностей затронул вчера весь корпоративный сегмент. Однако, поскольку дюрация выпусков преимущественно не превышает четырех лет, сдвиг кривых вверх оказался в пределах 5 б.п. Гораздо хуже чувствовали себя длинные евробонды Газпрома, которые подешевели сразу на 2–2,75 б.п. В результате доходности GAZPRU’34 (YTM 3,85%) и GAZPRU’37 (YTM 3,99%) выросли сразу на 14 б.п. и 17 б.п. соответственно. В других секторах хуже остальных выглядели субординированные бонды частных банков. Так, рост доходностей субордов МКБ составил 25–30 б.п., а бумаг Тинькофф Банка и Совкомбанка – 7–10 б.п. Под серьезным давлением также оказались еврооблигации ГТЛК (плюс 12–25 б.п. в доходности), которая вчера объявила о намерении на следующей неделе провести роуд-шоу нового долларового выпуска. Также Еврохим в понедельник намерен начать маркетировать новый пяти–семилетний евробонд.
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