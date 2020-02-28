Если аргументов в пользу паузы в смягчении ДКП будет больше, это усилит продажи в ОФЗ
Попытка возврата к покупкам, предпринятая ближе к вечеру среды, оказалась неудачной, и уже вчера на рынки накатила новая волна распродаж все по той же причине – коронавирус. Причем продажи носили более выраженный характер и были близки к паническим. Рынки акций потеряли в среднем 2–4%, валюты развивающихся стран – в среднем 1% (потери рубля – 1,3%), цены на нефть – почти 3%. Несмотря на то что на фоне бегства инвесторов в качество доходности казначейских облигаций США установили новые исторические минимумы, долговые обязательства ЕМ находятся под сильным давлением, это касается как бумаг, номинированный в долларах, так и в локальных валютах.
Биржевой оборот в ОФЗ вчера достиг почти 40 млрд руб., а доходности вдоль кривой выросли в среднем на 15–20 б.п. с наибольшим подъемом на среднесрочном участке. Основные обороты сосредоточились в среднесрочных и длинных выпусках: ОФЗ 26229, ОФЗ 26207, ОФЗ 26212, ОФЗ 26228, ОФЗ 26225 и ОФЗ 26230. В целом сопоставимый подъем вчера продемонстрировала и кривая свопов IRS. Сегодня российский рынок ждет еще один сложный день.
Так, помимо паники на мировых площадках, связанной с распространением коронавируса, обострение ситуации в Сирии создаст дополнительное давление на российские активы. Уже утром рубль потерял почти 1%, а рынок ОФЗ открылся сразу ростом доходностей в среднем на 15–20 б.п.
За последние несколько торговых сессий рыночные условия существенно изменились: курс рубля упал более чем на 4%, при этом нефтяные цены скорректировались почти на 13% и формируют дополнительные риски для рублевых активов.
Это создает неопределенность относительно действий ЦБ на ближайшем заседании, несмотря на то что инфляция продолжает замедляться. Если в ближайшее время аргументов в пользу паузы в смягчении ДКП будет становиться больше, то это может усилить продажи в ОФЗ.
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