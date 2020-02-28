Росстат вчера сообщил о нулевом росте потребительских цен за период с 18 по 25 февраля. Это говорит о том, что потребительские цены не меняются вот уже вторую неделю подряд. В итоге инфляция составила 0,2% с начала февраля против 0,4% м/м в январе.

Подобная динамика указывает на то, что инфляция пока не возвращается к ее нормальному уровню 0,4% м/м, и, по итогам февраля она может составить 0,2% м/м. При таком сценарии возрастает вероятность понижения ЦБ ключевой ставки на заседании 20 марта. Более того, снижение инфляционных ожиданий в феврале до 7,9%, то есть до самого низкого уровня с апреля 2018 г., когда они составляли 7,8%, также говорит в пользу понижения ключевой ставки