Детский мир (DSKY RX: НА УРОВНЕ РЫНКА; РЦ 104 руб./акцию) в понедельник, 2 марта, представит финансовые результаты за 4К19 и проведет телефонную конференцию. Компания уже сообщила показатели выручки за 4К19 и 2019 г. (рост которых составил, соответственно, 13% г/г и 16% г/г) в своих последних операционных результатах; она также сообщила и о своих ожиданиях по росту скорректированной EBITDA за 2019 г. (+16% г/г). Таким образом, мы ожидаем, что результаты не повлияют на динамику акций компании.

Мы считаем, что сейчас инвесторов интересует прогноз на 2020 г. по открытию новых магазинов и рентабельности. Однако, поскольку акции подорожали в цене на 15% с начала года, а также сохраняется риск навеса акций, потенциал их роста, на наш взгляд, ограничен.

Компания уже сообщила предварительные цифры по выручке за 4К19 и 2019 г. в своих последних операционных результатах: выручка за 4К19 выросла на 13,4% г/г до 38,9 млрд руб.; в итоге, выручка за 2019 г. составила 128,7 млрд руб. (+16,1% г/г). Мы не ожидаем расхождения с показателями выручки, представленными в операционных результатах.

По прогнозу компании, скорректированная EBITDA за 2019 г. вырастет на 16% г/г до 14,7 млрд руб. при рентабельности 11,4% (неизменной г/г). В итоге, 2019 EBITDA составит 14,1 млрд руб. (при рентабельности 11%). Таким образом, 4К19 EBITDA должна составить 5,1 млрд руб. при рентабельности 13%, что на 0,6 п. п. выше г/г. Мы считаем, что улучшение рентабельности в 4К19 может быть связано с усилиями в части контроля над общими, коммерческими и административными расходами.

Согласно нашему прогнозу, чистая прибыль за 4К19 составит 3,2 млрд руб., что на 24% выше г/г, на фоне тех же факторов, что и EBITDA; в итоге чистая прибыль за 2019 г. составит 7,7 млрд руб. (+17% г/г).