Рынкам не удается удержаться от панических настроений – вирусные опасения берут верх над жадностью инвесторов. Как мы и ожидали, выход рынков из зоны тотальной перекупленности выглядит весьма болезненным. Более того, жесткость данного процесса может усилиться в ближайшей перспективе.

В первую очередь следует заметить, что рыночная паника, пока что не достигла своего апогея – долговые рынки, в том числе рынок РФ, сохраняют сравнительную устойчивость к «вирусным» распродажам риска. В то же время «под раздачу» попали уже многие представители сегмента ЕМ – традиционный уход от риска в зону долларовой защиты набирает обороты.

В сложившейся ситуации мы можем увидеть попытки рынка сформировать отскок – объемы ликвидности на рынках все еще очень велики, а участники рынка за последний год привыкли выкупать большинство обвалов. Тем не менее развитие событий по такому сценарию, на наш взгляд, может стать фактором в пользу не только возобновления рыночного спада, но и его усиления в ближайшей перспективе. Уже достаточно долго время мы пишем о том, что с текущим уровнем концентрации проблем в мировой экономике, рынкам требовалась жесткая коррекция. Вирусный же фактор в этой плоскости может являться весьма действенным «отрезвляющим» инструментом.

В результате, если принятие вирусных угроз станет идеей, полностью доминирующей на рынках, распродажи могут прийти и на более устойчивые долговые площадки. При реализации данных условий, вероятно, можно будет говорить о полноценном входе рынков в паническое состояние. Обвал фондовых площадок при таких водных может достигать 15-20% (потенциал снижения также может не ограничиться данными уровнями).

По нашим оценкам, курс российской валюты временно может ослабиться до уровней, близких к 70 рублей за доллар. В перспективе ближайшей недели мы ожидаем высокоамплитудного движения курса российской валюты в широком диапазоне 66,5-69 рублей за доллар.