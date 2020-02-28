Заявление Д. Трампа на пресс-конференции в середине этой недели о том, что коронавирус имеет очень ограниченное влияние на американскую экономику, не стало убедительным для участников рынков (хотя ранее подобных вербальных интервенций было достаточно для предотвращения падения). Поступившая вчера информация о том, что на территории США появился человек, инфицированный вирусом, но который не ездил в страны с большим числом инфицированных и которому не известно, имел ли он контакты с инфицированными людьми, спровоцировала спекуляции о том, что в США может быть уже много людей, имеющих вирус в инкубационном состоянии. Кроме того, губернатор Калифорнии заявил, что осуществляется мониторинг состояния 8,4 тыс. чел., которые могут быть инфицированы.

Вчера это уже под конец дня вызвало панику на американском рынке (который до этого сохранял высокий уровень иммунитета), в результате которой индекс S&P обесценился на 4,4%, при этом с максимума падение составляет уже 12%. Такой масштаб коррекции не выглядит исторически большим (бывало и сильно хуже), однако пугает быстрота, с которой произошло обесценение (ранее такого не наблюдалось), из-за чего принцип «покупай на панике» может в этот раз обернуться попыткой поймать «падающий нож» (сегодня могут появиться продажи от margin calls). Кроме того, стоит обратить внимание на рекордно низкие доходности 10-летних UST (YTM 1,2%, на 30 б.п. ниже, чем в начале февраля), которые могут отражать как паническое бегство в качество, так и уверенность в быстром снижении ключевой ставки ФРС.

Кстати говоря, на рынке фьючерсов произошла переоценка: сейчас снижение ключевой ставки на 25 б.п. (до 1,5%) на ближайшем заседании FOMC в марте оценивается с вероятностью 100%, а всего по итогам года ожидается 3 снижения (до 1%). Также инвесторы ожидают и расширение баланса ФРС.

Тем не менее, все эти монетарные инструменты неэффективны для восстановления торговых цепочек, которые были нарушены мерами, предпринятыми для сдерживания распространения вируса. Смягчение монетарной политики сможет удешевить обслуживание долга (что, конечно, является большой поддержкой, учитывая его огромный размер), однако ущерб, который может быть причинен вирусом, перевесит эффект от этого монетарного стимула. Появление сигналов от представителей FOMC о скором смягчении может остановить коррекцию и панические настроения. При этом для кардинального улучшения ситуации нужна информация о создании вакцины и/или резком росте соотношения прироста выздоровевших к приросту инфицированных людей.