Starbucks может потерять 8% годовой выручки из-за коронавируса
Пример Starbucks наглядно показывает, что паника, вызванная эпидемией коронавируса, неоправданно сильно ударила по рынкам. Компания в течение месяца держала закрытыми большую часть свои кофеен в Китае, исполняя рекомендации местных властей. Сегодня 85% из них открыты, причем компания превратила это в пиар-акцию, открыв самый многолюдный из своих ресторанов в центре Шанхая под прицелом видеокамер и при участии гендиректора регионального офиса. При этом Starbucks заявляет, что компания готова закрывать на время кофейни в тех странах, куда вирус только пришел, чтобы помочь властям в более оперативной ликвидации очагов заражения.
Рынок слабо реагирует на это событие. Акции Starbucks накануне продолжили падение в рамках общего рыночного даунтренда. Всего с начала эпидемии капитализация Starbucks сократилась на 11%. По нашему мнению, сокращение выручки в Китае уже отыграно рынком. На долю КНР сейчас приходится 13% всех кофеен Starbucks, в то время как большую угрозу для показателей компании сейчас представляет возможный карантин в США и Европе. В случае реализации вирусной угрозы по аналогии с тем, как это случилось в Китае, Starbucks потеряет не более 8% своей годовой выручки. При данных параметрах компания остается перспективной для вложения средств. По нашему мнению, потенциал роста акций Starbucks в этом году может составить порядка 22%.
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