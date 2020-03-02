Налоговая служба США (IRS) инициировала судебные слушания в отношении Олега Тинькова с целью разрешения потенциальных налоговых споров, поскольку у г-на Тинькова до 2013 года несколько лет было американское гражданство, однако позднее он отказался от паспорта США. Слушания пройдут в Лондоне до апреля.

Хотя г-н Тиньков является основателем TCS Group, и ему по-прежнему принадлежит 40% акций банка, дело не имеет никакого непосредственного отношения к TCS Group и представляется сугубо индивидуальным спором между Тиньковым и Налоговой службой США. Тем не менее новость является негативной с точки зрения восприятия для TCS Group, котировки которой в пятницу рухнули на 5%, хотя падению также способствовал и общий обвал рынка. В настоящее время TCS Group торгуется с мультипликатором P/E 2020П 7.4x и P/BV 2020П 2.4x. Среди ближайших катализаторов мы выделяем публикацию результатов по МСФО за 2019 год в марте, день стратегии в апреле и включение в индекс MSCI Russia в мае.



