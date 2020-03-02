Пара доллар/рубль отступит сегодня в диапазон 66,6–66,8 рубля и ниже
По итогам пятницы доллар и евро выросли по отношению к рублю на 1,3% и 1,8% соответственно. Восстановление рынка энергоносителей и рост валют развивающихся стран, которые сегодня с утра в большинстве своем прибавляют в пределах 0,3%, будут способствовать покупкам в рубле. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль в начале дня отступит в диапазон 66,6–66,8 рубля.
Сохранение же позитивных настроений до конца торгов может привести к пробою нижней границы данного коридора и закрепления под ней.
В ходе сессии, в случае сохранения позитивных настроений на внешних площадках, наш рынок может попытаться продолжить рост и к концу дня закрепиться выше 2850 пунктов.
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