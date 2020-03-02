В пятницу снижение цен рублевых облигаций усилилось. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,59% годовых (+34 б.п. в пятницу и +61 б.п. за неделю). Давление на рынок оказало снижение аппетита к риску на глобальных рынках и падение котировок нефти на фоне роста опасений замедления мировой экономики. Быстрое распространение коронавируса за пределами Китая и обусловленное этим фактором замедление деловой активности вызывает сильную озабоченность инвесторов. За прошедшую неделю перекупленность рынка рублевого долга была снята.

Вышедший в пятницу комментарий Д.Пауэлла рынки восприняли как готовность ФРС пойти на снижение ставки, что в начале этой недели создает позитивный фон в отношении активов ЕМ. Ожидания подписания ОПЕК+ дополнительного соглашения по ограничению добычи нефти в марте также способствуют стабилизации цен рублевых облигаций вблизи достигнутого уровня. Дальнейшая динамика ОФЗ будет зависеть от конъюнктуры внешних рынков.

Котировки российских евробондов на прошлой неделе падали вместе с остальными ЕМ. Доходность Russia`29 выросла до 2,93% годовых (+19 б.п. в пятницу и +31 б.п. за неделю). Хуже российских бумаг выглядели только евробонды Турции, которые за неделю выросли в доходности на 73 б.п. — до 6,51% годовых. Премия в российских евробондах к UST’10 расширилась с 117 до 188 б.п. Учитывая слабый аппетит к риску, ждем сохранения спреда в российских еврооблигациях к долларовому бенчмарку.