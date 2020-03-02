Чистая прибыль Интер РАО по МСФО в 2019г выросла до 81,9 млрд руб., EBITDA — до 141,5 млрд руб. Чистая прибыль Интер РАО по МСФО в 2019 г. по сравнению с 2018 г. выросла на 14,3%, до 81,9 млрд руб. EBITDA увеличилась на 16,7% и составила 141,5 млрд руб. Выручка за период достигла 1032,1 млрд руб. (+7,2%). Этот показатель включает в себя, в том числе, 11,3 млрд руб., полученные ООО "Интер РАО Инжиниринг" за строительство Прегольской ТЭС и Приморской ТЭС в Калининградской области. Операционные расходы за период выросли меньшими темпами, чем выручка — на 6,8%, до 946 млрд руб.

Интер РАО продемонстрировала сильные результаты по итогам 2019 года. На финансовые показатели, в частности, повлиял рост платы за мощность по договорам о предоставлении мощности (ДПМ) и благоприятная ценовая конъюнктура на рынке на сутки вперёд (РСВ) в первой ценовой зоне. Увеличение чистой прибыли положительно влияет на дивидендную базу, что создает предпосылки для роста капитализации компании. По нашим оценкам, фундаментальный потенциал роста акций компании составляет 28%.