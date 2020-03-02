АФК “Система” (AFKS RX, SSA LI; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) продлила программу обратного выкупа до 31 декабря

2020 г.; при этом другие параметры программы не изменились. Обратный выкуп стартовал 17 сентября 2019 г.

Первоначально она должна была завершиться 29 февраля и предусматривала выкуп с рынка до 300 млн акций

на сумму максимум 3,0 млрд руб. На 28 февраля 2020 г. 100%-я дочка АФК “Системы” выкупила 120,6 млн акций

на общую сумму 1,6 млрд руб.

Продление сроков программы обратного выкупа указывает на продолжающуюся поддержку акций АФК “Системы”,

особенно в период негативной конъюнктуры рынка. Оставшийся объем программы на сумму 1,4 млрд руб.

эквивалентен 0,9% рыночной капитализации АФК “Системы” и 2,6% акций в свободном обращении.

Отметим, что в рамках этой программы компания активно покупала свои акции с рынка в сентябре и октябре 2019 г. – в общей

сложности было выкуплено 94 млн акций по цене 12,2-14,6 руб./акцию. Покупательная активность в дальнейшем

замедлилась; при этом только 26 млн акций было выкуплено по цене более 14,6 руб./акцию. Новость

НЕЙТРАЛЬНА или даже ПОЗИТИВНА для акций компании в краткосрочной перспективе.