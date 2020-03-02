Продление программы обратного выкупа указывает на поддержку акций АФК “Системы"
АФК “Система” (AFKS RX, SSA LI; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) продлила программу обратного выкупа до 31 декабря
2020 г.; при этом другие параметры программы не изменились. Обратный выкуп стартовал 17 сентября 2019 г.
Первоначально она должна была завершиться 29 февраля и предусматривала выкуп с рынка до 300 млн акций
на сумму максимум 3,0 млрд руб. На 28 февраля 2020 г. 100%-я дочка АФК “Системы” выкупила 120,6 млн акций
на общую сумму 1,6 млрд руб.
Продление сроков программы обратного выкупа указывает на продолжающуюся поддержку акций АФК “Системы”,
особенно в период негативной конъюнктуры рынка. Оставшийся объем программы на сумму 1,4 млрд руб.
эквивалентен 0,9% рыночной капитализации АФК “Системы” и 2,6% акций в свободном обращении.
Отметим, что в рамках этой программы компания активно покупала свои акции с рынка в сентябре и октябре 2019 г. – в общей
сложности было выкуплено 94 млн акций по цене 12,2-14,6 руб./акцию. Покупательная активность в дальнейшем
замедлилась; при этом только 26 млн акций было выкуплено по цене более 14,6 руб./акцию. Новость
НЕЙТРАЛЬНА или даже ПОЗИТИВНА для акций компании в краткосрочной перспективе.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200302/831007290.html