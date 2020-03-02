Валютный рынок: ситуация остается шаткой, несмотря на волну глобального оптимизма
В пятницу показалось, что тренд на ослабление валют развивающихся стран, включая рубль, готов принять неконтролируемый характер. На максимумах сессии пара USD/RUB достигала 67.65 (+2.1% против закрытия четверга), пара EUR/RUB – 74.73 (+2.5%). Завершились, однако, торги на чуть более спокойных отметках, 66.84 (+4.5% за неделю) и 73.79 (+6.2%), соответственно.
Ситуация остается шаткой, даже несмотря на волну глобального оптимизма сегодня с утра. Нам еще предстоит убедиться в том, что действия властей (в т.ч. новое снижение ставки Fed Funds, очередное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+) – достаточно сильный противовес для вирусной неопределенности. К слову, министр финансов А.Силуанов в пятницу выразил мнение, что текущая ситуация на российском валютном рынке не требует экстренных мер.
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