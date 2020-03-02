Российский рынок акций начал первую весеннюю торговую неделю с отскока в район 2850 пунктов по индексу Мосбиржи. В условиях критической перепроданности инвесторы покупают подешевевшие активы. Участники торгов проигнорировали утренние данные о падении индекса PMI обрабатывающих отраслей Китая от Caixin в феврале до 40,3, то есть до исторического минимума. Впрочем, учитывая текущее положение с карантинными мерами в КНР, такие данные вряд ли сильно удивили биржевиков.

Текущий подъем на российском рынке может объясняться как техническим отскоком после панических распродаж конца прошлой недели, так уверенными сигналами со стороны мировых ЦБ о намерении усилить монетарное стимулирование экономик на фоне ожидаемого спада из-за коронавируса. В частности, повысилась вероятность сокращения ставки ФРС в марте.

Российский рынок получает поддержку и со стороны цен на нефть, которые смогли удержаться выше $50, в том числе на ожиданиях мер стабилизации рынка, которые могут предпринять крупнейшие нефтеэкспортеры на встрече в Вене на этой неделе.

Говорить о переходе к восстановительной динамике рынков, по нашему мнению, преждевременно. Несмотря на спад эпидемии в самом Китае, за его пределами сдержать заболевание не удается, и неопределенность в части последствий covid-19 для мировой экономики, их глубины и продолжительности, остается на повышенных уровнях.

На предстоящей неделе мы ожидаем на российском рынке повышенную волатильность, диапазон движения индекса Мосбиржи может формироваться в пределах 2800-2900 пунктов, курс рубля к доллару в ближайшие дни также может совершать высокоамплитудные движения в рамках 65,9-67.



