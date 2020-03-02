Сегодня рынки отскакивают, в моменте рост по индексу РТС достигал 5%. Еще в пятницу, ближе к закрытию торгов в США, руководство ФРС США заявило о готовности снизить ставку рефинансирования. После сообщений из США и Европы о значительном росте заболевших коронавирусом у стратегов сформировалось мнение, что ФРС не будет ждать заседания 18-19 марта, а уже на этой неделе снизит ставку рефинансирования, причем сразу на 50 базисных пунктов.

В понедельник утром доходности казачейских облигаций США устремились вниз к рекордным минимумам, по двух, трех летним трежерис доходность упала до 0.75%. Судя по заявлениям других центробанков, возможна скоординированная акция для поддержания ликвидности на рынке. Понятно, что по-другому быть не могло. Коронавирус заливают ликвидностью.

Однако, если эпидемия продолжится и во втором квартале, то многие глобальные корпорации заговорят об убытках по итогам года. В этом случае вся ликвидность центробанков пойдет мимо рынков акций, в золото, в те же гособлигации, только не в убыточные компании. В этом случае, поддержать рынок сможет только прямая скупка центробанками падающих акций, как это делает Банк Японии. Боюсь, многие инвесторы до этого момента просто не доживут, в финансовом смысле.



