Walmart+ фактически выглядит как копия платной подписки Amazon Prime, причем в его изначальной версии 15-летней давности. Являясь крупнейшим ретейлером в мире, Walmart тем не менее до сих пор очень слабо представлена в сфере электронной коммерции (2,8% рынка США). Попытка зайти в эту нишу через покупку онлайн-магазина Jet.com и на его основе сделать интернет-подразделение фактически провалилась. Прошлым летом Walmart объединила сотрудников бывшего Jet.com со штатом своего сайта Walmart.com, а затем сократила наименее эффективную часть команды.

Новая идея – ввести платную подписку с быстрой доставкой – напрямую противоречит политике Walmart, которая еще в октябре перед новогодними распродажами противопоставляла себя другим ретейлерам, заявляя, что будет развивать исключительно бесплатную доставку. И, наконец, еще один важный момент, это позиционирование новой услуги. Основная масса клиентов Walmart это жители пригородов, которые не часто используют онлайн-шоппинг, электронные платежи и кредитные карты. Для них участие в подписке Walmart+ одинаково не удобно и не привычно, как и использование Amazon Prime.

Все это в совокупности указывает на то, что издержки Walmart на создание собственной сети курьерской доставки с высокой вероятностью себя не окупят. Впрочем, стоит признать, что на данный момент у Walmart есть существенное преимущество перед всеми онлайн-ретейлерами в виде крупнейшей в мире сети оффлайн-магазинов (11,8 тысяч), которые могут выполнять роль региональных логистических хабов и быть местом отгрузки посылок.

В целом наш прогноз по бизнесу Walmart остается позитивным, особенно на фоне коррекций рынка и ожидания замедления мировой экономики. Акции Walmart могут служить защитой от падения широкого рынка, поскольку связаны с продажей товаров первой необходимости, на которые спрос в период кризисов растет. Ожидаем, что акции Walmart в этом году достигнут 127 долларов (17,9% с текущих уровней).



