Как и ожидалось, чумовой взлет акций и вместе с ними и всех индексов оказался кратковременным и совершенно необоснованным. Для того, чтобы понять это участникам рынка хватило не то что дня, а даже нескольких часов. Негативный поток информации, связанной с развитием коронавирусной эпидемии давит и давит на инвесторов. И инвесторы все больше осознают все те риски, которые «тащит» за собой COVID-19. И все эти страхи нашли свое отражение в итогах вчерашних торгов. Само развитие событий в ходе торгов не оставило никаких шансов для того, чтобы найти хоть долю оптимизма в оценке текущей ситуации.

Вроде бы с самого начала падение было не слишком большим. Более того пару минут были хоть и маленькие шансы, что торги пойдут в каком-то более позитивном ключе. Но это были именно пару минут и не более. Потому что дальше начались планомерные, достаточно спокойные, но одновременно уверенные продажи, которые продолжались фактически до самого закрытия основной торговой сессии. Лишь в самом конце сессии, когда внутридневные спекулянты стали фиксировать прибыль и закрывать свои шорты, произошла некоторая стабилизация обстановки и цены по крайней мере остановились в своем падении. Но в любом случае итог достаточно плачевен. За вчерашний день одним махом почти полностью съедена вся прибыль, которую участники рынка получили накануне. И главное, осадок после такого негативного торгового дня остался весьма нехороший. Позитива в этом очень мало и дальнейшие перспективы на рынке видятся достаточно печальными.

Что касается отраслевого разреза, то направление главного удара медведей было направлено на акции крупнейших промышленных компаний. Только весь сектор потерял за вчерашний день в среднем 4,8%. А вот потери в таких промышленных гигантах как Boeing (BA, —8,04%), United Technologies (UTX, —9,06%) или General Electric (GE, —7,95%) были просто сокрушительными.

И на таком негативном фоне найти вчера хоть что-нибудь позитивное было чрезвычайно сложно — пару хороших отчетностей от компаний средней руки да вполне естественный рост золотодобывающих компаний. Короче, раз — два и… всё. Печальная картина.

Ой, какое-то нехорошее предчувствие! Ситуация обостряется и обостряется. Весь позитив отыгран, и непонятно откуда ему еще взяться. К тому же на стороне пессимистов выступает и статистика. Хоть это касается прежде всего индекса Dow Jones (DJIA-30), но понятно, что в любом случае это относится и ко всему рынку в целом. Из последних 8 пятниц 7 закрылись на отрицательной территории. Последний раз такое случилось в далеком уже 2006 году.

И если сегодня мы вновь закроемся в минусе, то это будет первый раз за всю 124-летнюю историю старейшего американского индекса. И это будет очень печальный рекорд. А шансы закрыться сегодня в минусе у нас очень велики. Волна страха накрывает рынки. Азия в минусе, Европа — в глубоком минусе. Фьючерсы на основные американские индексы изо всех сил пытаются удержаться хоть на каком-то более-менее приличном уровне и не рухнуть камнем вниз, но у них это не очень хорошо получается и они то и дело скатываются на отметку ниже 1 процента потерь от вчерашнего закрытия. Чем все это закончится — никому не известно.

Надеяться на то, что выходящие сегодня позитивные макроэкономические данные (а ожидания действительно вполне позитивны) как-то в корне смогут изменить ситуацию, не приходится. Сейчас на это вообще никто не смотрит. Поэтому стоит только надеяться на спекулянтов, которые разыграют очередную партию бесконечной игры «buy the dips» и погонят котировки вверх и при этом не будет слишком уж большого количества долгосрочных инвесторов, желающих выйти из рынка. А поток последних конечно же возрастает не по дням, а по часам. Ну и на очереди у нас самое страшное — это когда на арену на стороне медведей выйдут институционалы. Вот тогда все и начнется! А может все же до этого не дойдет? И остается только надеяться, что сегодня мы все же не увидим Black Friday на фондовом рынке! Оптимизма вам и терпения!



