Текущие настроения. Сделка ОПЕК+, ограничивающая предложение нефти, развалилась: хотя нежелание РФ углублять сокращение добычи на 1,5 млн барр. в сутки было известно заранее, полный отказ ОПЕК от предыдущих договоренностей и угрозы наращивания добычи стали неожиданностью. В итоге российский рынок выходит из длинных выходных с Brent $3537/барр., что на $10-15 ниже уровня прошлой недели. ING снизил квартальные прогнозы Brent на 2-4К20 с $56-65. до $33-45/барр. При этом бегство от риска EM продолжилось из-за распространения вируса в Италии, стране со слабой банковской системой и высоким долгом. Рынки пока не показывали позитивной реакции на стимулирующие фискальные и монетарные меры ключевых стран, однако к началу торгов во вторник наблюдается некоторая стабилизация.

На внебиржевых торгах в пн курс рубля упал на 9% до 75 руб./$. ЦБ РФ приостановил покупки валюты на 30 дней, а Минфин напомнил, что при Urals ниже $42,4/барр. бюджетное правило предполагает продажи валюты из ФНБ – их объем может составить около $1 млрд в месяц в апреле. ЦБ РФ начал эти продажи с опережением, расширил лимит валютного свопа до $5 млрд и объявил регуляторные послабления для банков в ответ на падение цены на нефть и распространения коронавируса. Рубль открылся в середине диапазона 70-75 руб./$ и начал укрепляться. На долговом рынке доходность 10-летних бумаг стран аналогов РФ выросла в пн примерно на 30 и не исключено, что сегодня ОФЗ последуют их примеру. Рынок ожидает отмены аукционов по размещению ОФЗ на этой неделе (ср). Минфин напомнил о наличии 4,2 трлн руб. на казначейских счетах для финансирования текущих обязательств.

Ключевые темы недели – реакция российских властей и рынков на нефтяной шок. Решение ЦБ РФ не дожидаться апреля с продажей валюты оправданно текущей конъюнктурой и должно способствовать стабилизации курса в диапазоне 70-75 руб./$. При этом, на наш взгляд, более агрессивные меры (собственные интервенции) маловероятны на уровнях крепче 80-85 руб./$ по соображениям близости текущего курса к справедливым значениям (60-70 руб./$) и поддержки рублевой цены на нефть для бюджета. В условиях ограниченного участия ЦБ РФ на валютном рынке чувствительность курса к нефти может возрасти: до введения бюджетного правила для движения курса на 1 руб./$ было достаточно изменение цены на нефть на $2/барр. Портфельные инвестиции в ОФЗ после крайне успешного 2019 года сейчас – фактор риска. Предыдущие эпизоды EM risk-off и падения цен на нефть указывают на риск нулевых или негативных потоков в течение 4-9 месяцев. Учитывая снижение годового прогноза ING по цене Urals до $38/барр., наш прежний прогноз профицита текущего счета в $45 млрд (сделанный в предпосылке $65/барр.) слишком оптимистичен, и мы не исключаем нулевое или отрицательное сальдо в 1П20, поскольку сокращение экспорта (на 3 млрд в год на каждый $1/барр.) будет лишь частично компенсировано сокращением импорта. Это оставит рубль уязвимым к волатильным потокам капитала. Платежный баланс за 2М20 (ср) еще не будет в полной мере отражать эти соображения.

Мы не ожидаем экстренного повышения ключевой ставки ЦБ, т.к. ослабление рубля на 15-20% с начала года может ухудшить ожидания по ИПЦ на конец года лишь ограниченно – с 3,54,0% примерно до 4,5%, глобальные ЦБ снижают ставки, реальные ставки РФ на высоком уровне. При текущем курсе мы ожидаем лишь приостановку цикла снижения ставки.

По нашим предварительным оценкам, ликвидных сбережений в ФНБ ($150 млрд) достаточно для финансирования дефицита бюджета (пт) в течение 3 лет при ценах на нефть $25/барр. Однако для возвращения этих и других благоприятных фундаментальных факторов в поле зрение рынков потребуется некоторое время.