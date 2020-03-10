Для российского рынка важно завершить день выше линии 2581 пункт по индексу Мосбиржи
Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка более 4% в начале дня. Полноценным этот отскок пока не назовёшь, так как стимулируется он заявлениями по поводу очередных мер поддержки экономики. В секторе сланцевой индустрии также может произойти отскок, но на рынке растёт уверенность, что такие компании, как Chesapeake Energy, Oasis Petroleum Inc., обречены на банкротство. В Deutsche Bank полагают, что даже до обвала котировок нефти в понедельник почти две трети сланцевых проектов являлись убыточными. Фактически Саудовская Аравия и РФ сделали весьма сильный намёк США, что не стоит тянуть всё одеяло на себя, тем более что вся долларовая система находится в зоне риска.
Для российского рынка важно завершить день выше линии 2581 пункт по индексу МосБиржи, чтобы избежать дальнейшего динамичного падения в глубины «медвежьего» рынка. В долгосрочной перспективе многие бумаги уже сегодня являются дешёвыми, а вероятное их дальнейшее падение лишь усилит данное положение.
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