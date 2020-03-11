Вчера ЛУКОЙЛ (LKOH RX – ПОКУПАТЬ) отчитался по МСФО за 4 кв. 2019 г. Выручка снизилась на 6% год к году и на 2% квартал к кварталу до 1 912 млрд руб. (30,0 млрд долл.) – на 1% выше нашей оценки и консенсусного прогноза. Показатель EBITDA, рассчитанный как сумма операционной прибыли и амортизации, снизился на 0,1% год к году и на 15% квартал к кварталу до 278 млрд руб. (4,37 млрд долл.) – на 2% выше нашей оценки и на 0,2% выше рыночного прогноза. В долларовом выражении EBITDA выросла на 4,3% год к году и снизилась на 14% квартал к кварталу. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 0,9 п.п. год к году и снизилась на 2,2 п.п. квартал к кварталу до 14,5%. Чистая прибыль уменьшилась на 25% год к году и на 37% квартал к кварталу до 119 млрд руб. (1,87 млрд долл.), на 15% ниже нашего прогноза и на 18% ниже прогноза рынка.

EBITDA в добыче на уровне 3 кв. Как мы и ожидали, результаты были обусловлены стабильными ценами на нефть и снижением прибыльности в нефтепереработке. Если в сегменте разведки и добычи EBITDA не изменилась квартал к кварталу (212 млрд руб., или 76% от общего), то в сегменте переработки и сбыта EBITDA упала на 29% до 82 млрд руб. Операционный денежный поток (ОДП) без учета оборотного капитала вырос на 10% год к году, но снизился на 10% квартал к кварталу до 276 млрд руб. (4,33 млрд долл.). ОДП снизился на 1,5% год к году и вырос на 0,9% квартал к кварталу до 321 млрд руб. (5,03 млрд долл.). Капзатраты выросли на 20% год к году и на 25% квартал к кварталу до 136 млрд руб. (2,13 млрд долл.). Как следствие, СДП уменьшился на 13% год к году и на 12% квартал к кварталу до 185 млрд руб. (2,90 млрд долл.).

В фокусе – корректировки планов компании после отмены соглашения ОПЕК+. Исходя из дивидендной политики компании, которая предусматривает выплату не менее 100% СДП, скорректированного на процентные расходы, погашение обязательств по аренде и затрат на выкуп собственных акций, дивиденды за 2 п/г 2019 г. могут составить 350 руб./акция с доходностью 7,7% к закрытию во вторник. Менеджмент проведет телефонную конференцию по итогам 4 кв. 2019 г. сегодня в 16:00 по московскому времени. Центральной темой, как мы полагаем, будут возможные корректировки планов добычи и инвестпрограммы компании в связи с отменой действия соглашения ОПЕК+ с апреля, а также падением цен на нефть. Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции ЛУКОЙЛа.