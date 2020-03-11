Сокращение выручки и рентабельности…

АК «АЛРОСА» (ALRS RX – без рекомендации) вчера опубликовала слабые результаты по итогам 2019 г. по МСФО. В то же время результаты 4 кв. 2019 г. оказались несколько лучше прогнозов рынка, показателей 3 кв. 2019 г. и соответствующих прошлогодних показателей. Выручка компании в 2019 г. сократилась на 21% год к году до 238 млрд руб., а EBITDA – почти на треть до 107 млрд руб., чистая прибыль добытчика алмазов снизилась на 31% до 62,7 млрд руб.

… из-за уменьшения объемов продаж и снижения цен на алмазы

В прошлом году продажи алмазов компании составили 33,4 млн карат против 38,1 млн карат в 2018 г. и 41,2 млн карат в 2017 г. при росте объема производства за год на 5% до 38,5 млн карат. Это привело к увеличению запасов алмазов на 33% год к году до 22,6 млн карат, поэтому в текущем году АЛРОСА планирует сократить производство до 34,2 млн карат. В то же время из-за сокращения спроса объем продаж алмазов ювелирного качества упал на 8% год к году до 24,2 млн карат, а технических алмазов – на 21% до 9,3 млн карат. При этом средняя цена реализации алмазов в прошлом году упала до 133 долл./крат со 164 долл./карат в 2018 г. из-за падения спроса в 1 п/г, роста запасов алмазов в розничных сетях и торговых войн США и Китая. Падение объемов продаж вкупе с низкими ценами привело к существенному сокращению выручки в прошлом году. В 4 кв. 2019 г. цена реализации алмазов выросла на 9% квартал к кварталу до 148 долл./карат, но осталась ниже показателя 4 кв. 2018 г. (153 долл./карат). Однако рост объема продаж на 28% квартал к кварталу и изменение структуры продаж в пользу алмазов ювелирного качества привели к росту финансовых показателей в 4 кв. 2019 г. как год к году, так и квартал к кварталу. Падение выручки в 2019 г. в сочетании с ростом затрат на 6% год к году привело к падению рентабельности по EBITDA в прошлом году на 7 п.п. до 45%. В 4 кв. 2019 г. рентабельность по EBITDA составила 46%. В текущем году АЛРОСА планирует сократить производство до 34,2 млн карат.

Итоги года позволяют рассчитывать на дивиденды. Долговая нагрузка компании (Чистый долг/12М EBITDA) на конец 2019 г. находится на уровне 0,7. Согласно дивидендной политике, если коэффициент Чистый долг/EBITDA находится в интервале 0,0–1,0, рекомендуемая сумма годовых дивидендов составляет от 70% до 100% от суммы свободного денежного потока за отчетный период, то есть от 33,6 млрд руб. до 48 млрд руб. С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов за 6 мес. 2019 г. в объеме 28,3 млрд руб. компания может направить на дивиденды от 5,3 млрд руб. до 19,7 млрд руб., что соответствует размеру дивиденда от 0,72 руб./акция до 2,7 руб./акция и текущей доходности от 1% до 3,9%. Рекомендация по размеру итогового дивиденда будет сформулирована Наблюдательным советом в апреле.