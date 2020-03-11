Меры рублевого рефинансирования оказались краткосрочными
Проведенный по вторник аукцион РЕПО (500 млрд руб., овернайт) продемонстрировал умеренный спрос со стороны банков (592 млрд руб.). Этого оказалось достаточно, чтобы развернуть рост ставок фондирования – ставка о/н свопа на валютном рынке упала c 6.60% на открытии до 5.50% к концу дня (здесь, вероятно, также сказалась низкая волатильность курса в течение дня). Вероятно, РЕПО было использовано для локализации перекоса в распределении ликвидности у некоторых банков в последний день периода усреднения, так как к концу дня корсчета показали рост 2.76 трлн руб., однако одновременно с этим появился интерес к о/н депозитам в Банке России (прибавили 596 млрд руб.).
С сегодняшнего дня (11 марта) начинается новый период усреднения резервов, что снижает актуальность мер рефинансирования. Вчерашний депозитный аукцион Банка России на неделю был предложен с лимитом 2.53 трлн руб., что значительно выше предыдущего лимита (1.92 трлн руб.). Однако банки оказались не только не готовы продлить депозит прошлой недели (1.78 трлн руб.), но и сократили предложение до «скромных» 1.10 трлн руб. Таким образом, по итогу всех встречных операций сегодня стоит ожидать приток на корсчета еще порядка 180 млрд руб. В результате, по мере ситуации на рынках валюты и активов стоит ожидать к концу недели предложения депозита тонкой настройки на 1-3 дня в объеме 400-600 млрд руб.
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