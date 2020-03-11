Проведенный по вторник аукцион РЕПО (500 млрд руб., овернайт) продемонстрировал умеренный спрос со стороны банков (592 млрд руб.). Этого оказалось достаточно, чтобы развернуть рост ставок фондирования – ставка о/н свопа на валютном рынке упала c 6.60% на открытии до 5.50% к концу дня (здесь, вероятно, также сказалась низкая волатильность курса в течение дня). Вероятно, РЕПО было использовано для локализации перекоса в распределении ликвидности у некоторых банков в последний день периода усреднения, так как к концу дня корсчета показали рост 2.76 трлн руб., однако одновременно с этим появился интерес к о/н депозитам в Банке России (прибавили 596 млрд руб.).

С сегодняшнего дня (11 марта) начинается новый период усреднения резервов, что снижает актуальность мер рефинансирования. Вчерашний депозитный аукцион Банка России на неделю был предложен с лимитом 2.53 трлн руб., что значительно выше предыдущего лимита (1.92 трлн руб.). Однако банки оказались не только не готовы продлить депозит прошлой недели (1.78 трлн руб.), но и сократили предложение до «скромных» 1.10 трлн руб. Таким образом, по итогу всех встречных операций сегодня стоит ожидать приток на корсчета еще порядка 180 млрд руб. В результате, по мере ситуации на рынках валюты и активов стоит ожидать к концу недели предложения депозита тонкой настройки на 1-3 дня в объеме 400-600 млрд руб.



