Прогноз результатов "Русала" за IV квартал по МСФО: чистый убыток составил $52 млн
РУСАЛ 13 марта должен опубликовать свои финансовые результаты за 4К19.
По нашим прогнозам, выручка компании составит $2 431 млн (-2% кв/кв), EBITDA — $202 млн (-15% кв/кв), чистый убыток достигнет $52 млн.
Ожидается, что результаты окажутся слабыми, но, скорее всего, рынок не обратит на них внимания, поскольку сейчас он сосредоточен на замедлении роста в Китае.
На наш взгляд, акции РУСАЛа — одни из наиболее чувствительных к негативным последствиям распространения коронавируса в силу высокой долговой нагрузки и низкой маржинальности бизнеса по сравнению с другими компаниями в горно-металлургическом секторе.
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