РУСАЛ 13 марта должен опубликовать свои финансовые результаты за 4К19.

По нашим прогнозам, выручка компании составит $2 431 млн (-2% кв/кв), EBITDA — $202 млн (-15% кв/кв), чистый убыток достигнет $52 млн.

Ожидается, что результаты окажутся слабыми, но, скорее всего, рынок не обратит на них внимания, поскольку сейчас он сосредоточен на замедлении роста в Китае.

На наш взгляд, акции РУСАЛа — одни из наиболее чувствительных к негативным последствиям распространения коронавируса в силу высокой долговой нагрузки и низкой маржинальности бизнеса по сравнению с другими компаниями в горно-металлургическом секторе.



