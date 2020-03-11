МТС завтра (12 марта) должна опубликовать финансовые результаты за 4К19.

Мы ожидаем, что выручка достигнет 133.1 млрд руб. (+2.3% в 4К19 против +11.3% в 4К18) на фоне улучшения операционной динамики на самом крупном рынке компании — России (в прогноз включены показатели украинского подразделения за два месяца в 4К19, если не указано иное).

Выручка без учета украинского бизнеса, как ожидается, достигнет 125.1 млрд руб. Скорректированная OIBDA за 4К19 должна оказаться в рамках прогноза на 2019 (+4-5% г/г) и продемонстрировать небольшой рост на 3.2% г/г до 57.4 млрд руб. (52.2 млрд руб. без учета Украины), а скорректированная рентабельность OIBDDA должна составить 43.2% — такая динамика будет в основном обеспечена ростом выручки.

Мы ожидаем, что компания объявит годовые дивиденды, которые, согласно нашим оценкам, составят 28 руб. на акцию, не включая промежуточные дивиденды 13.3 руб. на акцию.

Мы имеем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по МТС, которая торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2020П 4.7x против своего среднего 2-летнего значения 4.4x.