Включение GAZP в Портфель наиболее привлекательных акций и в Портфель торговых идей на покупку

В марте цены на нефть упали на —33%, однако цены на газ в Европе в целом не изменились. Между тем ранее произошедшее снижение цен на газ (-47% в 2019 г. и —20% с начала 2020 г. в долларовом выражении) оказало давление на фундаментальные показатели Газпрома. С учетом нынешней коррекции в обыкновенных акциях Газпрома (GAZP, —42% с начала года) мы считаем, что низкий уровень цен на газ уже заложен в их рыночную стоимость, что ограничивает потенциал ее дальнейшего снижения. В соответствии с обновленной дивидендной политикой в 2021 г. Газпром должен будет выплатить акционерам 50% чистой прибыли, в то время как следующая выплата может быть увеличена за счет отсутствия корректировки чистой прибыли на бумажную прибыль. Наши отраслевые аналитики только что понизили прогнозную цену акций Газпрома на —10%, до 2,80 долл., что на данный момент предполагает 19%-й потенциал роста котировок и дивидендную доходность на горизонте ближайших 12 месяцев на уровне 9,5%. В связи с этим рекомендация по ним была повышена до Покупать. В данный момент GAZP торгуется с привлекательным коэффициентом EV/EBITDA-2020п, равным 5,6x. Дополнительным фактором поддержки для него может стать повышение веса в индексах MSCI в рамках майского пересмотра, что, по нашим оценкам, может повлечь за собой приток пассивных инвестиций в размере 240 млн долл. (0,7x среднедневного оборота торгов за последний месяц). Мы полагаем, что GAZP покажет опережающую динамику относительно акций российских нефтяных компаний и других российских бумаг, в связи с чем включаем его в наш Портфель наиболее привлекательных акций. Мы также включаем GAZP в Портфель торговых идей на покупку, ожидая отскока его котировок в краткосрочной перспективе.

Включение TRNFp в Портфель наиболее привлекательных акций и в Портфель торговых идей на покупку

В результате недавней коррекции (-34% в долларовом выражении относительно пика 8 января) потенциал роста привилегированных акций Транснефти (TRNFp) до прогнозной цены (215 000 руб. за акцию) увеличился до 58%, а ожидаемая дивидендная доходность на 2020 г. достигла почти 10%. TRNFp имеет низкую чувствительность к колебаниям цен на нефть, в связи с чем мы считаем его хорошим инструментом для защиты от турбулентности на глобальных рынках. Кроме того, если в России вырастет добыча нефти, Транснефть должна будет выиграть от увеличения объемов транспортировки. В данный момент TRNFp торгуется с низкими мультипликаторами EV/EBITDA-2020п и P/E-2020п (2,0x и 4,8x соответственно). Риском для инструмента является потенциальное исключение из индексов MSCI (см. Ежедневный обзор рынка от 11 марта). Мы включаем TRNFp в Портфель наиболее привлекательных акций, а также в Портфель торговых идей на покупку, т.к. полагаем, что почти 10%-я дивидендная доходность должна удержать бумагу от дальнейшего существенного снижения. Кроме того, мы видим дополнительный потенциал краткосрочного роста в преддверии периода отсечения цен для майской ребалансировки MSCI.

Включение TCS в Портфель наиболее привлекательных акций. В период с 11 января по 9 марта акции компании подешевели на —47% из-за негативных новостей о ее мажоритарном акционере. Однако Тинькофф-Банк опубликовал хорошую финансовую отчетность за 4к19, которая оказалась лучше консенсус-прогноза. Кроме того, банк возобновил дивидендные выплаты, объявив о дивидендах в размере 0,21 долл. на бумагу. Акции компании предлагают трехкратный потенциал роста в размере 118% к прогнозной цене наших банковских аналитиков на горизонте 12 месяцев, и коэффициент P/E 2020п составляет 6,2x. Дополнительный потенциал роста связан с возможным включением в мае акций эмитента в индекс MSCI, что может стать сильным фактором роста котировок относительно текущих низких цен. В результате мы включаем ГДР TCS Group (TCS) в Портфель наиболее привлекательных акций.