Очередные ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса, вызвали новую волну бегства в качество. Распродажи на всех ЕМ усилились, причем российские и индонезийские евробонды выглядели лучше остальных, поднявшись в доходности лишь на 3–6 б.п. против 30–35 б.п. у аналогов. Бенчмарк RUSSIA’29 (YTM 3,03%) остался на месте, сузив Zспред на 5 б.п. до 217 б.п. В последнюю неделю этот выпуск показывает наилучшую динамику на российской кривой, тогда как до начала распродаж на глобальных рынках инвесторы фокусировали внимание на самых длинных бумагах, в результате чего они выглядели перекупленными. Его спред за этот период сузился на 33 б.п., тогда как у RUSSIA’47 (YTM 3,66%) – лишь на 13 б.п. Сегодня настрой рынков остается негативным, цены на нефть продолжают снижаться, поэтому день начнется с падения котировок. Причем российские бумаги, вероятно, будут выглядеть хуже аналогов с ЕМ, поскольку вчерашние торги ими закрылись раньше и суверенные выпуски РФ не успели в полной мере отреагировать на негативные для рынков новости.

Рост в среднесрочных выпусках Газпрома. В корпоративном сегменте торги были эпизодическими, и единого тренда вновь не наблюдалось. Основными фаворитами вчера стали среднесрочные выпуски Газпрома, прибавившие в цене 25– 50 б.п. В последние дни они были среди отстающих на кривой газового монополиста. Также спросом пользовались евробонды НЛМК, подорожавшие на 25–35 б.п. Близкий к этому рост показал «вечный» евробонд Тинькофф Банка, который за последние дни фактически отыграл падение, вызванное негативным новостным потоком относительно основного акционера банка. Остальные субординированные выпуски банков остаются под серьезным давлением, как и евробонды компаний транспортного сектора.