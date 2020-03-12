Сегодня в центре внимания всех инвесторов заседание ЕЦБ, на котором могут быть объявлены дополнительные меры стимулирования экономики в условиях быстрого распространения коронавируса по Европе. Учитывая же, что ВОЗ объявила о пандемии, а США ограничили авиасообщения с Европой, сегодня на всех рынках сохранятся негативные настроения.

Что касается вчерашнего дня, то на мировых торговых площадках который день продолжались продажи, и российский рынок не был исключением, хотя открылся он ростом котировок. В первой половине дня доходности ОФЗ показывали снижение на 15– 20 б.п., рубль тоже понемногу рос, но вскоре негативные настроения вновь возобладали. Основная причина все та же, коронавирус. Масла в огонь добавило падение цен на нефть ниже 36 долл./ барр. на фоне заявлений Саудовской Аравии о планах нарастить добычу до 13 млн барр в сутки, а также публикации данных по нефтяным запасам в США. К концу основной торговой сессии рубль терял в стоимости примерно 1,5%, вечером ускорил падение, но в целом его динамика была сопоставима с потерями большинства валют ЕМ. Биржевой оборот в ОФЗ превысил вчера 47 млрд руб., активность была сосредоточена прежде всего в среднесрочных и длинных выпусках, а больше всего сделок прошло в четырехлетних ОФЗ 26222, шестилетних ОФЗ 26226 и четырнадцатилетних ОФЗ 26225. Рост доходностей вдоль кривой составил в среднем 20–30 б.п., таким образом, за два последних торговых дня кривая рублевых госбумаг поднялась уже на 70–100 б.п. Доходность десятилетнего бенчмарка превысила 7% годовых, закрывшись в районе 7,25%. Сейчас реальная доходность десятилетних ОФЗ составляет 4,9% годовых, и это максимальный показатель среди локальных бумаг ЕМ.

По ряду текущих макропоказателей Россия смотрится лучше большинства ЕМ, однако ее риски как крупнейшей сырьевой экономики существенно перевешивают. Сильное движение вчера отмечалось на кривой IRS, оно было даже более выраженным, чем во вторник. Трехмесячный своп на ключевую ставку поднялся на 17 б.п., достигнув 6,31% годовых, что соответствует уровням начала года, так что рынок начал ждать повышения ключевой ставки в ближайшие три месяца.



