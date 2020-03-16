Уровень глобального аппетита к риску остается ключевым драйвером для рынка ОФЗ. Пятница не стала исключением: на фоне общего улучшения настроений на мировых площадках российский локальный долг закрылся в положительной зоне. Большинство средне- и долгосрочных выпусков по итогам торгов снизились в доходности на 15–25 бп, на ближнем конце кривой снижение доходностей составило в среднем около 20 бп. Лучшую динамику показали ОФЗ-26207 (YTM 7,5%, —32 бп в доходности) и ОФЗ-26215 (YTM 7,19%, —28 бп), на другом конце спектра оказались ОФЗ-26221 (YTM 7,99%, —12 бп) и ОФЗ-26230 (YTM 8,07%, —15 бп). Индексируемые на инфляцию ОФЗ-52001 (YTM 3,44%) и ОФЗ-52002 (YTM 3,31%) выросли в доходности на 1–3 бп, в результате чего среднее значение вмененной инфляции повысилось на 4 бп, до 4%. В сегменте флоутеров лучший результат показал ОФЗ-29006, подорожавший на 0,5 пп. Объем торгов на МосБирже уменьшился до 50 млрд руб. Из них 21 млрд руб. пришелся на среднесрочные выпуски с фиксированным купоном, в ближнем и дальнем сегментах кривой инвесторы наторговали примерно по 13 млрд руб. На долговых рынках других развивающихся стран единого направления не было. Бразильские локальные 10-летние бумаги снизились в доходности на 85 бп, аналогичные инструменты Венгрии и Мексики – на 21 бп и 6 бп соответственно. В то же время длинные бенчмарки ЮАР прибавили в доходности 17 бп, а 10-летние облигации Колумбии подскочили на 50 бп.

В пятницу Банк России опубликовал ежемесячный обзор динамики потребительских цен, в котором отмечается, что недавнее ослабление рубля является «существенным, но краткосрочным проинфляционным фактором». В связи с этим регулятор спрогнозировал, что к целевому уровню в 4% инфляция вернется быстрее, чем предполагалось ранее. Согласно комментарию Банка России, «выраженное и продолжительное замедление мировой экономики, а также влияние возросшей неопределенности и произошедшего ужесточения денежно-кредитных условий на динамику внутреннего спроса могут стать значимыми дезинфляционными факторами среднесрочного характера». Мы расцениваем данное заявление как указание на то, что на предстоящем заседании в феврале Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку без изменений, что согласуется с нашей точкой зрения. На текущих уровнях мы считаем привлекательными длинные ОФЗ, расценивая недавнюю коррекцию как избыточную с фундаментальной и технической точки зрения. Среднесрочные и длинные ОФЗ (сроком обращения более 5 лет) торгуются на уровне 7,5–8,0%. Как показывает наша количественная модель кривой ОФЗ, таким образом рынок закладывает три повышения ключевой ставки ЦБ на горизонте трех месяцев на 25 бп каждое. На наш взгляд, такой сценарий выглядит маловероятным, учитывая по-прежнему ограниченное инфляционное давление в России. Между тем необходимо отметить, что нынешняя коррекция по масштабу превосходит эпизоды апреля и августа 2018 г., а ОФЗ отстали от локальных облигаций рядя других сырьевых экспортеров, включая Мексику, ЮАР и Индонезию.

Мы рекомендуем покупать длинные ОФЗ на текущих уровнях, учитывая увеличение наклона кривой. В частности, спред на отрезке 2–10 лет за последние три недели расширился на 15 бп, приблизившись к максимуму за период с сентября 2018 г. Правда, следует иметь в виду, что процесс ребалансировки позиций нерезидентов, возможно, пока еще далек от завершения: по оценкам Банка России, за период с конца февраля по начало марта чистый отток их средств составил 37 млрд руб., что значительно меньше, чем в период коррекции в апреле и августе 2018 г. (тогда отток составил 370 млрд руб. и 200 млрд руб. соответственно). Отдельно мы рекомендуем инвесторам переложиться из линкера ОФЗ-52002, текущий уровень цены которого мы считаем справедливым (показатель вмененной инфляции превысил целевое значение ЦБ в 4%.