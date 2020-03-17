Глобальная нестабильность остается ключевым драйвером российского рынка ставок. Вчера на фоне распродажи на мировых площадках ставки процентных и кросс-валютных свопов в течение дня поднимались на 30–35 бп, однако к концу дня откатились вниз, по итогам сессии их рост составил более скромные 10–20 бп. Кривая FRA сместилась вверх на 26 бп, на данный момент в ставки 3x6 и 9x12 заложено повышение ключевой ставки ЦБ на 130 бп и 145 бп соответственно. Базис сильно не изменился: на годовом отрезке он составляет —75 бп, на 5-летнем —128 бп.

Уровень рублевой ликвидности в системе остается высоким. Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа вчера снизилась еще на 89 бп (до 4,32%), а закрытие произошло еще ниже – на уровне 2,78%. Следует отметить, что за последние пять дней лимит по операциям «своп» с Федеральным казначейством, составляющий 100 млрд руб., был выбран банками всего один раз, а средний объем заявок за это время составил 83 млрд руб. Распределение ликвидности в системе, на наш взгляд, остается неравномерным. Так, в пятницу через операции репо по фиксированной ставке 7% банки заняли 10 млрд руб. (несмотря на то, что еще 80 млрд руб. было привлечено на аукционе репо по более низким ставкам), а вчера увеличили объем привлечения до 88 млрд руб. За исключением одного дня в начале 2019 г., банковская система не занимала столько денег у ЦБ через репо с фиксированной ставкой с сентября 2017 года. Кроме того, банки вчера привлекли небольшой объем ликвидности (22 млн руб.) у ЦБ через свопы.

Сегодня Банк России предложит участникам рынка три выпуска КОБР с погашением в апреле (объемом 70 млрд руб.), мае (199 млрд руб.) и июне (385 млрд руб.). Мы полагаем, что, как и в прошлый раз, спрос на сегодняшних аукционах будет небольшим. Неделю назад банки купили КОБР всего на 364 млрд руб., несмотря на то что объем погашения был 800 млрд руб. Что касается сегодняшнего регулярного недельного депозитного аукциона ЦБ, мы полагаем, что, учитывая значительный накопленный банками запас свободных резервов, лимит по нему составит не менее 2,5 трлн руб. Согласно нашим расчетам, для выполнения норматива усреднения до конца текущего периода банкам необходимо поддерживать остатки средств на корсчетах на уровне около 2,15 трлн руб. Это примерно на 1,5 трлн руб. ниже текущих уровней.

Восстановление на рынке ОФЗ вчера прекратилось ввиду ухудшения аппетита к риску. Бумаги в дальнем конце кривой (со сроком погашения 10 и более лет) проявили относительную устойчивость, поднявшись в доходности 15–21 бп. Доходности более коротких выпусков с фиксированным купоном повысились на 25–35 бп, за исключением ОФЗ-26207 (YTM 7,68%, +18 бп). Что касается отдельных выпусков, в числе отстающих оказались ОФЗ-26224 (YTM 8,08%), ОФЗ-26222 (YTM 7,76%) и ОФЗ-26215 (YTM 7,54%), прибавившие в доходности по 35 бп. Индексируемые на инфляцию ОФЗ-52001 (YTM 3,48%) и ОФЗ-52002 (YTM 3,41%) закрылись выше на 11 бп в терминах реальной доходности; флоутеры ОФЗ-29012 и ОФЗ-29006 снизились в цене на 0,1 пп и 0,4 пп соответственно. Объем сделок на Мосбирже сократился до 48 млрд руб. (соответствует среднедневному обороту за последний месяц), при этом на долю среднесрочных бумаг пришлось 43% оборота. Следует отметить, что ОФЗ опередили в динамике некоторые аналоги из развивающихся стран – в частности, из Бразилии, где 10-летние гособлигации вчера выросли в доходности на 70 бп, а также из Венгрии и Турции, где доходности длинных бумаг повысились на 30–50 бп. Между тем длинные гособлигации Мексики и Колумбии завершили день на прежних уровнях или небольшим снижением доходностей. Как мы полагаем, Минфин воздержится от предложения на первичном рынке и на этой неделе ввиду повышенной волатильности на мировых рынках. В этом случае аукционы не будут проводиться третью неделю подряд.