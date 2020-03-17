Акции придерживаются высоковолатильной динамики — четкие границы медвежьего тренда отсутствуют. Вчера котировки обновили полугодовой минимум, отскок от которого в ближайшие сессии может продолжиться.

Несмотря на критическую перепроданность бумаг, о полноценном развороте тенденции вверх говорить рано. Первичными разворотными факторами выступят стандартные сигналы по осцилляторам, или более сильные сигналы в виде бычьих дивергенций.

На ближайшие сессии прогноз неопределенный. В случае пробоя сопротивления 0,513 руб. появятся шансы направиться к 0,55 руб.

Долгосрочные ожидания осторожно негативные. В январе 2020 г. фаза падения с начала 2017 г. (красные границы) утратила актуальность, но сейчас котировки почти вернулись в прежние границы, компенсировав упущенное падения в рамках данного тренда.

В случае пробоя серьезной зоны поддержки 0,45–0,47 руб. картина на долгосрочную перспективу поменяется на умеренно негативную.

Уровни поддержки: 0,47 / 0,45 / 0,4

Уровни сопротивления: 0,513 / 0,55 / 0,577