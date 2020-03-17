Теханализ "Русгидро": акции пытаются восстановиться посла обвала
Акции придерживаются высоковолатильной динамики — четкие границы медвежьего тренда отсутствуют. Вчера котировки обновили полугодовой минимум, отскок от которого в ближайшие сессии может продолжиться.
Несмотря на критическую перепроданность бумаг, о полноценном развороте тенденции вверх говорить рано. Первичными разворотными факторами выступят стандартные сигналы по осцилляторам, или более сильные сигналы в виде бычьих дивергенций.
На ближайшие сессии прогноз неопределенный. В случае пробоя сопротивления 0,513 руб. появятся шансы направиться к 0,55 руб.
Долгосрочные ожидания осторожно негативные. В январе 2020 г. фаза падения с начала 2017 г. (красные границы) утратила актуальность, но сейчас котировки почти вернулись в прежние границы, компенсировав упущенное падения в рамках данного тренда.
В случае пробоя серьезной зоны поддержки 0,45–0,47 руб. картина на долгосрочную перспективу поменяется на умеренно негативную.
Уровни поддержки: 0,47 / 0,45 / 0,4
Уровни сопротивления: 0,513 / 0,55 / 0,577
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200317/831092374.html