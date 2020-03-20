Ухудшение ценовой конъюнктуры негативно повлияло на прибыльность компании. В 4 кв. 2019 г. финансовые показатели Мечела снизились из-за ухудшения ценовой конъюнктуры на рынках угольной и металлургической продукции. Убыток в 4 кв. ухудшает перспективы дивидендов по привилегированным акциям, при условии выплаты 20% от чистой прибыли за 2019 г. текущая дивидендная доходность составляет 6%, что по нынешним меркам представляется достаточно скромной доходностью, принимая во внимание профиль риска компании.

Несмотря на укрепление рубля (валютная доля долга по состоянию на конец года составила 38%) по итогам года, чистый долг снизился лишь на 4% до 449 млрд руб., а показатель Чистый долг/EBITDA превысил 8х. В отличие от большинства крупных компаний российской черной металлургии, имеющих комфортный уровень долга, Мечел встречает очередной мировой финансовый кризис с высокой долговой нагрузкой, которая может оказаться неподъемной для компании. Продажа части активов или очередная реструктуризация задолженности компании в таких условиях становятся наиболее вероятным сценарием развития событий.



