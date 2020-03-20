Мировые фондовые площадки пытаются восстановиться на фоне беспрецедентных мер поддержки экономики, принятых рядом государств для борьбы с последствиями пандемии. Количество заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 250 тыс. Число летальных исходов превысило 10 тыс. Италия опередила Китай по числу летальных исходов при меньшем количестве заболевших. В Калифорнии введен вызванный активным распространением коронавируса в США запрет на выход из дома без необходимости. Власти США продолжают работу над программой стимулирующих экономику мер. Республиканцы в Сенате предлагают включить в пакет прямые выплаты домохозяйствам в размере $1200 на каждого взрослого и $500 на ребенка. Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что правительство рассчитывает обеспечить американцам данные выплаты в течение трех недель. Тем временем демократы подготовили свою программу действий, в который, к примеру, не предусмотрена поддержка авиакомпаний. На данный момент из-за сохраняющихся разногласий между партиями определенности в отношении содержания пакета экономических стимулов по-прежнему нет.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сегодня усиливается. Ставка по 10-летним трежерис опускается к 1%. Brent пытается подняться к $30 за баррель после слухов о планах США способствовать стабилизации нефтяного рынка. Золото прибавляет больше 2% и торгуется выше $1500 за унцию. Таким образом, аппетит к риску оживает, но остается слабым. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов продолжит торговаться в диапазоне 2350-2450 пунктов.

Техническая картина по S&P500 по-прежнему выглядит слабой, но способность индекса удержаться выше предыдущего минимума оставляет надежду на остановку падения. Индекс остается ниже линии почти 11-летнего «бычьего» тренда, тянущейся с минимума 2008 года, что сигнализирует о вероятности продолжения негативной динамики. Индикатор RSI показывает неуверенные признаки «бычьей» дивергенции, но держится ниже нейтрального уровня 50, поэтому не исключено и обновление дна. Поддержкой для S&P500 выступает минимум 2018 года в районе 2350 пунктов, но если индексу не удастся удержаться над ним, он способен откатиться до максимумов 2015 года у 2150 пунктов и далее, до минимумов 2016-го на уровне 1850 пунктов.



