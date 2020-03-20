Индекс Мосбиржи сегодня утром вырос на 6% под влиянием внешних факторов. Позитивные драйверы по-прежнему практически исключительно внешние, но они достаточно сильны. Решение ФРС снизить ставку для первоклассных заемщиков в США и другие стимулирующие меры стали мощным монетарным инструментом для усиления спроса на инвестиции в среднесрочном горизонте. ЕЦБ сегодня объявил программу в объеме 750 млрд евро по выкупу европейского госдолга, в том числе периферийного, с открытого рынка. Направленная на эти цели сумма сопоставима с размером всей программы выкупа бондов на 2015-2018 годы.

Заинтересованность в регулировании нефтяного рынка накануне выразили власти США, подтвердив тем самым стратегию на перерастание долговой проблемы и структурное реформирование экономики даже ценой усиления инфляционных рисков. Президент США Дональд Трамп в выступлении, посвященном проблеме коронавируса, особо отметил, что текущие нефтяные цены позитивны для потребителей, но наносят ущерб американской энергетической индустрии.

На фоне повышения нефтяных цен в лидерах роста сегодня акции Татнефти и Башнефти, значительно подешевевшие в марте.

Распадская отчиталась за 2019 год снижением чистой прибыли по МСФО в 2,2 раза, до $208 млн. Причиной столь резкого ухудшения показателя стало разовое списание активов шахты МУК-96, находящейся на консервации. Выручка компании сократилась незначительно, особенно с учетом удешевления угля, и составила $948 млн против $1,037 млрд годом ранее. В соответствии с обновленным планом Распадской, добыча на шахте МУК-96 будет возобновлена в 2027 году.

Риски связаны с сегодняшним решением ЦБ по ставке.Не исключено ее повышение до 6,25% годовых. Полагаю, Банк России будет аргументировать этот шаг необходимостью поддержать рубль. Так же подобные решения объяснялись в 2014 году, когда ЦБ начал длительный цикл повышения ставки. Однако опыт сырьевого кризиса 2014-2015 годов показывает, что повышение ставок работает как драйвер ускорения инфляции, роста оценочных рисков и снижения курса рубля. Нивелировать негативный эффект от такой политики способна лишь активизация внешнего спроса. В краткосрочном периоде рост ставки, возможно, приведет к усилению волатильности на фондовых площадках, которая может прервать текущую краткосрочную тенденцию к восстановлению курса российской валюты.

Устойчивый восходящий тренд на рынке пока не сформирован, следующая неделя, вероятнее всего, вновь завершится в минусе. Целевой диапазон закрытия торгов 27 марта для индекса Мосбиржи: 2235-2530 пунктов.



