Бурная неделя. Рынки работали от планки к планке (остановка торгов). Поиск дна и надежды для инвесторов сейчас самая живая тема.

Думаю, что надо тоже «поискать дно», то есть смоделировать конструкцию, исполнение которой позволит ощутить инвестиционную почву под ногами. Итак, пока мы не видели финальной капитуляции, когда рынок летит камнем на процентов 15-20, а затем отскакивает на эту же величину, или почти. Значит, один из признаков дна – финальная капитуляция. Ждем.

Следующий признак – пик истерии у населения. Тут сложнее. Как определить этот пик? У меня есть верный сигнал – это, когда мне кто-то из сферы обслуживания (официанты, продавцы, парикмахеры и т.д.) начинает советовать купить валюту. Тут мы уже близко. Главный, самый непонятный элемент – медицинская составляющая, злополучный вирус. Когда он пройдет? Есть китайский вариант – 3 месяца, но это при условии жесткого карантина, есть европейский вариант – тайминг непонятен, карантин или карнавал там — тоже непонятно.

Другие варианты пока не просматриваются, они в развитии. И, это важно, не верьте движению рынка в пятницу. Это я понял еще в 1998 году. В общем, держите себя в руках, а деньги в полной боевой готовности.