Как и предполагали многие аналитики, участники рынка явно устали от падения и воспользовались первым же более-менее подходящим поводом, чтобы остановиться и перевести дыхание. Поводом для маленькой (пока — маленькой!) радости стали сообщения о выкупе облигаций Европейским ЦБ на сумму 750 млрд. евро и намерение правительства США раздать всем своим гражданам по 1000 долларов в качестве «поддержки штанов» в период коронавирусной эпидемии. Ура, деньги дают!

Как уже неоднократно было замечено, в нынешней ситуации далеко не все решают деньги и поэтому радовались участники рынка весьма умеренно. Особенно это чувствовалось в самом начале торгов, когда в течение нескольких часов велась ожесточенная борьба между быками и медведями в красной зоне на подступах к нулевой отметке. И все же отсутствие свежих «ужастиков» с коронавирусного фронта позволило покупателям сломить сопротивление медведей и вытащить индексы в зеленую зону. Как видим, рост небольшой и очень осторожный. Но по нынешним временам и это уже огромный успех.

Так что известное выражение «Дошли до дна и снизу постучали» можно пока к счастью перефразировать «Дошли до дна и снизу никто не откликнулся». Ура, ура, ура! Есть маленькая победа. В рамках отраслевого разреза ситуация была более интересной и интригующей. Лидерами роста стали акции ведущих технологических компаний во главе с компаниями — производителями чипов Broadcom (AVGO, +15,83%), Qualcomm (QCOM, +6,23%), Micron Technology (MU, +4,61%) и конечно же NVidia (NVDA, +5,00%). В среднем же акции технологического сектора выросли вчера на 2,1%. О том, что на фондовом небе засветился лучик надежды свидетельствует и вчерашняя чуть ли не ажиотажная скупка акций железнодорожных компаний во главе с Union Pacific (UNP, +5,71%), которые в предыдущие дни находились под жесточайшим давлением продавцов. Малость взбодрились также и ритейлеры, где наблюдался достаточно ощутимый спрос. Ну и наконец, также неплохой спрос был виден в акциях финансового сектора.

Но на фоне обильного полива рынка деньгами со стороны мировых центральных банков это и не удивительно. О нефтянке вообще стоит промолчать. Акции нефтяных компаний закопали в предыдущие дни так глубоко, что теперь их долго придется раскапывать и вчерашний рост акций компаний независимых нефте- и газодобывающих компаний на 20 — 30 процентов — это скорее всего только начало. Правда, конечно, здесь необходимо сделать оговорку — если ситуация на рынке нефти позволит это сделать. А вот главным лузером вчерашнего дня стали акции главных драгмейкеров — крупнейших производителей лекарств, таких как Pfizer (PFE, —6,00%), Johnson & Johnson (JNJ, —5,86%), Eli Lilly (LLY, —6,99%) и другие. Причиной столь резкого падения стало заявление министра здравоохранения Франции о том, что привычные нестероидные противовоспалительные средства такие как аспирин и ибупрофен не только не помогают при заболевании COVID-19, но даже усугубляют протекание болезни.

Как видим, реакция на это была бурной и мгновенной. Но справедливости ради, стоит отметить, что многие специалисты подвергли критике такое заявление и сказали, что на него не стоит обращать внимание. И посему, акции этих медицинских компаний имеют все шансы вернуться уже сегодня на исходные позиции, которые они спешно вчера покинули.

Участники рынка поверили в то, что все обойдется. По крайней мере сегодня — точно. Если вчера они явно осторожничали, то сегодня первая половина дня проходит под лозунгом — Покупаем на всё! Вот только не рано ли? Как бы то ни было, но сегодня нас ждет, судя по всему, веселый уверенный солнечный и весенний бычий день. Ой, как много хороших эпитетов! Но рынок уже несколько недель не давал нам повода для радости.

Что покупать? Да, конечно и прежде всего те бумаги, которые ушли на запредельно низкие уровни. Даже Boeing (BA), акции которого сегодня уже на премаркете прибавляют более 10%, выглядит просто-таки катастрофически дешевым и чрезвычайно привлекательным.

Понятно также, что после вчерашнего провала сегодня вверх рванут ведущие мейджоры — производители лекарственных препаратов. Кроме того, на фоне продолжающих сегодня свой рост нефтяных котировок, практически однозначно обеспечен рост и акциям компаний нефтегазового сектора. Короче, есть где развернуться спекулянтам. Но все же слишком увлекаться покупками не стоит.

Эпидемия шагает по планете и возможно фондовый рынок выдает сейчас желаемое за действительное. Поэтому никуда не спешим и по большей части наблюдаем. А если и покупаем, то точечно и понемногу. Пока просто так — для кайфа.