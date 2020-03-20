Рубль начинал день с укрепления, но сдал свои позиции на фоне решения ЦБ РФ сохранить ставку без изменения. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2330 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,0%, недельная до 6,22%, а месячная снизилась до 6,53%. Решение ЦБ РФ ожидалось большинством аналитиков. Из важного стоит отметить повышение вероятности превышения инфляции целевого уровня 4,0% до конца года. Однако в ЦБ РФ полагают, что в 2021 году инфляция будет вблизи целевого значения. Регулятор также принял специальные меры обеспечения кредитования в текущих условиях в общем объёме 1,175 трлн рублей. Снижены ставки и требования по различным инструментам обеспечения ликвидности и кредитования в финансовой системе. В заявлении отдельно подчёркивается, что снижение регуляторных требований должно использоваться не для выплаты бонусов менеджменту, а для обеспечения нормального кредитования экономики.

Вероятно, что именно меры поддержки немного смутили рынок, который решил надавить на рубль. Впрочем, нефть днём также отошла от своих максимальных значений. Тем не менее при дальнейшей стабилизации ситуации на рынках в пользу россиянина начнёт работать разрыв доходностей, который резко вырос с многими ведущими валютами мира.

В Европе продолжает распространяться коронавирус. Число летальных исходов в Италии превысило китайские цифры. Однако для финансовых рынков были сделаны необходимые инъекции ликвидности, чтобы остановить панику. Накануне Банк Англии присоединился к масштабным стимулам, снизив ставку до 0,1%, а также, увеличив программу выкупа активов на 200 млрд фунтов стерлингов.

В нефти продолжается рост на возможном сокращении добычи в США. Также накануне было объявлено о начале покупки первых 30 млн бар. в американские стратегические резервы. WSJ пишет о возможности дипломатического давления на Саудовскую Аравию и угрозу санкций для РФ, чтобы заставить их отказаться от ценовой войны. Однако этих действий может не понадобиться, если США смогут отказаться от своих планов по наращиванию производства нефти. СА и РФ добиваются участия американцев в снижении глобального предложения и могут вернуться к переговорам, если это произойдёт. К 15:15 мск Brent ¬– $29,47 (+3,51%), WTI – $26,68 (+2,97%), золото – $1505,9 (+1,80%), медь – $4866,72 (+1,01%), никель – $11520 (+2,40%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня в пределах 2%. Компании массово меняют свои прогнозы, или пока отзывают старые. Массово проводится переоценка целевых уровней, но далеко не в каждом случае это делается в негативном ключе. К примеру, увеличение дистанционных работников может повысить доходы IT компаний. Поэтому в фаворе такие акции, как Microsoft, Oracle.

Отечественный рынок, скорее всего, завершит день в плюсе. На следующей неделе эйфория от масштабных стимулов будет не столь сильной, и новости о коронавирусе могут вновь нагнать печали на рынках. Тем не менее быстрая реакция регуляторов и властей на кризис позволила избежать худшего сценария по типу 2008 года.