Цена акции Uber может выйти на уровень $45 лишь на горизонте до двух лет
Uber уверяет, что может целый год обходиться без клиентов. Компания обнародовала некоторые детали своего бухгалтерского баланса, из которого, например, следует, что на счетах агрегатора сейчас находится около $10 млрд, свободных для использования. В случае реализации наихудшего из возможных сценариев, предполагающего полное прекращение перевозок, Uber к концу 2020 года рассчитывает сохранить на счетах минимум $6 млрд, в том числе $2 млрд кредитных средств, полученных без условий обязательного использования.
Компания указывает, что большинство ее издержек – переменные, что вполне логично. У агрегатора нет собственного автопарка, а расходы на привлечение клиентов и IT-сервисы гибко подстраиваются под объем заказов. Опыт Гонконга, который пережил карантин, показывает, что даже в таких условиях примерно половина клиентов все равно остается, поскольку вынуждены как-то передвигаться в отсутствие других видов общественного транспорта.
На этом фоне акции Uber показали самый внушительный прирост за торговую сессию (+38%) с момента IPO. Бумаги уверенно держатся выше $20, притом что в течение недели торговались ниже $15. При этом до абсолютного максимума $46,38, достигнутого летом 2019 года, котировкам по-прежнему далеко. Мы считаем, что позитивные прогнозы от Uber не учитывают риски падения спроса из-за снижения доходов населения США и риски доступа к банковской ликвидности, поэтому пока не советуем вкладываться в данные бумаги. Лишь на горизонте до двух лет цена акции может выйти на уровень $45.
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