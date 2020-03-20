Uber уверяет, что может целый год обходиться без клиентов. Компания обнародовала некоторые детали своего бухгалтерского баланса, из которого, например, следует, что на счетах агрегатора сейчас находится около $10 млрд, свободных для использования. В случае реализации наихудшего из возможных сценариев, предполагающего полное прекращение перевозок, Uber к концу 2020 года рассчитывает сохранить на счетах минимум $6 млрд, в том числе $2 млрд кредитных средств, полученных без условий обязательного использования.

Компания указывает, что большинство ее издержек – переменные, что вполне логично. У агрегатора нет собственного автопарка, а расходы на привлечение клиентов и IT-сервисы гибко подстраиваются под объем заказов. Опыт Гонконга, который пережил карантин, показывает, что даже в таких условиях примерно половина клиентов все равно остается, поскольку вынуждены как-то передвигаться в отсутствие других видов общественного транспорта.

На этом фоне акции Uber показали самый внушительный прирост за торговую сессию (+38%) с момента IPO. Бумаги уверенно держатся выше $20, притом что в течение недели торговались ниже $15. При этом до абсолютного максимума $46,38, достигнутого летом 2019 года, котировкам по-прежнему далеко. Мы считаем, что позитивные прогнозы от Uber не учитывают риски падения спроса из-за снижения доходов населения США и риски доступа к банковской ликвидности, поэтому пока не советуем вкладываться в данные бумаги. Лишь на горизонте до двух лет цена акции может выйти на уровень $45.