Лимит достиг 850 млрд руб. Вчера же на депозитном аукционе тонкой настройки лимит составлял 700 млрд руб. и не был выбран полностью. Повышение лимита на депозитных аукционах тонкой настройки препятствует снижению ставок на межбанковском рынке и де-факто сдерживает смягчение денежно-кредитных условий. Похоже, ЦБ все-таки опасается, что снижение ставок на межбанковском рынке может спровоцировать резкий рост спроса на валюту, и стремится всеми силами не допустить развития такого сценария. Также сегодня состоится регулярный недельный депозитный аукцион, лимит пока не объявлен, но мы ждем существенного падения предложения со стороны банков в преддверии налоговых платежей. Так, завтра наступает срок уплаты НДС, НДПИ и акцизов, суммарно они могут превзойти 1,1 трлн руб., а в понедельник предстоит заплатить налог на прибыль, который в марте традиционно резко растет и, по нашим оценкам, может оказаться лишь немногим меньше 0,8 трлн руб. Все это будет поддерживать спрос на ликвидность. Следует отметить, что даже если в преддверии налоговых платежей депозиты банков в ЦБ снизятся практически до нуля, нельзя с уверенностью сказать, что все кредитные организации полностью будут обеспечены ликвидностью для налоговых платежей. Механизм перераспределения ликвидности с помощью межбанковского рынка пробуксовывает, банки крайне неравномерно обеспечены ликвидностью. Это может быть ярко проиллюстрировано наметившимся в последнее время ростом задолженности банков перед ЦБ. Мы полагаем, что Банк России в любом случае сделает все от себя зависящее, чтобы банковский сектор избежал больших проблем, поэтому вполне вероятно, что регулятор проведет завтра аукцион репо тонкой настройки.