Как сообщил Росстат, потребительские цены выросли на 0,3% за период с 17 по 23 марта, продемонстрировав самый высокий рост цен за неделю с начала этого года. По состоянию на 23 марта инфляция достигла 0,5% с начала месяца против 0,3% м/м в феврале. В то же время тот факт, что рост цен был вызван скачком цен на продукты питания длительного пользования (сахар и гречка) указывает на то, что скачок в ценах отражаетс корее панические покупки, чем действиеэ ффекта переноса.В наиболее пессимистическом сценарии инфляция может составить 1,0% м/м в марте, однако даже в этом случае годовой рост цен ускорится всего до 3,0% г/г. Кроме того, эффект панического всплеска спроса может вызвать охлаждение потребления в ближайшие месяцы, что сократит масштаб эффект переноса в краткосрочной перспективе и может вернуть инфляцию к уровню 0,3% м/м. Ухудшение перспектив глобального роста, вероятно, также спровоцирует дефляционный тренд на глобальных продовольственных рынках. В целом, несмотря на неожиданный скачок инфляции в марте, мы по —прежнему считаем, что к концу этого года инфляция, судя по всему, составит всего примерно 4,0-4,2%; в этой ситуации мы считаем, что повышение ключевой процентной ставки не является необходимым в этом году, однако статистика по инфляции за март явно говорит в пользу сохранения ставки на прежнем уровне на заседании 24 апреля.