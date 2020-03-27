Крупнейшие российские "голубые фишки" не будут откладывать выплаты дивидендов
Срок выплаты дивидендов по акциям АО для доверительных управляющих и других акционеров может быть увеличен в этом году до 90 дней с даты закрытия реестра. Эта норма содержится в поправках к закону об АО, которые были вчера одобрены Госдумой. Согласно действующему законодательству, срок выплаты дивидендов не должен превышать 10 рабочих дней для номинального держателя и доверительного управляющего и 25 рабочих дней для других акционеров.
Основная идея заключается в повышении гибкости компаний в части распределения денежных потоков / дивидендов в условиях экономической турбулентности.
В то же время мы не думаем, что крупнейшие российские «голубые фишки» решат отложить выплаты, поэтому основная их часть придется на июнь-июль.
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