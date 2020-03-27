Татнефть 31 марта должна опубликовать результаты за 4К19. Мы ожидаем, что валовая выручка составит 253 млрд руб., оказавшись на 5% ниже кв/кв, поскольку в 3К19 продажи были поддержаны реализацией запасов, накопленных в связи с загрязнением нефти в трубопроводе Дружба.

Благодаря более высокой доле выпуска светлых нефтепродуктов (по оценкам, 80.8% в 2019) Татнефть меньше, чем другие российские нефтяные компании, была подвержена снижению цен на мазут в 4К из-за новых требований Международной морской организации (IMO).

При этом мы ожидаем, что EBITDA группы снизится на 8% кв/кв до 77.2 млрд руб. Чистая прибыль профильного бизнеса (без учета разовых статей), по нашим оценкам, должна составить 52.8 млрд руб.



