Инвесторы реагируют на массовые меры поддержки ключевых экономик. Так, в США в ближайшие дни должно состояться голосование в Палате представителей по финализации проекта финансовой поддержки экономики в размере 2,2 трлн. долл.

По данным СМИ Европарламент одобрил меры по борьбе с последствиями распространения вируса в размере 37 млрд. евро. Отдельные меры помощи рассматриваются в Германии и Франции. Ранее программу выкупа облигаций на 750 млрд. евро объявил и ЕЦБ. На этом фоне американские фондовые индексы вчера по итогам торгов прибавили в пределах 6%.

Индекс Dow Jones с минимумов понедельника подрос на 21%, а индекс доллара откатился к многолетним минимумам. Вчера данные по новым обращениям за пособиями по безработице в США показали максимальное значение за всю историю наблюдений, их число за неделю увеличились с 281 тыс. до 3,3 млн.

Таким образом уровень безработицы по итогам 2-го квартала может составить около 10%, а снижение ВВП по нашим оценкам, вероятно, составит 22%.

Тем не менее слабая статистика была позитивно воспринята участниками рынка, что означает рост мер господдержки и ликвидности. На перспективы дальнейшего ухудшения ситуации в американской экономике влияет продолжающийся сильный рост числа заболевших в США – число которых превысило 82 тыс., опередив Китай и Италию.

Высокая степень неопределенности заставляет опасаться продолжения фазы повышенной волатильности. Источником негатива для американского рынка на горизонте ближайший недель станут ожидания по сезону корпоративной отчетности в США, который стартует 14 апреля.

Цены на нефть демонстрируют маловыразительную динамику, несмотря на пакет стимулов экономике США. Однако из этих средств не будет выделено ничего на закупку нефти в стратегические хранилища, как анонсировал ранее Д. Трамп. Это негативно для рынка нефти. Возможно, некоторый позитив привнесут обещания глав G20 о совместной поддержке мировой экономике на 5 трлн долл. Но пока это все на уровне обещаний, и нефть смотрится безыдейно. Основным риском выступают ожидания провального по спросу апреля, что не дает нефти шансов на разворот. Ожидаем сегодня удержания Brent в 25-27 долл./барр.