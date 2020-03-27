Удивительна человеческая натура. Даже в самых тяжелых и казалось бы беспросветно-неопределенных условиях люди ищут хоть капельку надежды и пользуются этой самой капелькой по полной программе. Все с напряжением и нескрываемым страхом ожидали вчера выхода данных о количестве новых безработных.

Оценка аналитиков была где-то в районе 1 миллиона, но все понимали, что цифра должна быть гораздо больше. И действительно, по факту вышли данные, свидетельствующие что за прошедшую неделю в первый раз за пособием по безработице обратилось более 3,2 млн. человек.

Казалось бы, ужас-ужас-ужас! Но участники рынка посчитали иначе и, чуть-чуть помешкавшись, все же решили, что это еще не катастрофа и поэтому можно покупать. Что из этого получилось, мы видим. Все три основных индекса вновь уверенно выросли на заоблачные 5-6 процентов.

В результате чего, например, индекс Dow Jones (DJIA-30) за последние 3 дня показал рост более чем на 20%, что по американской общепринятой классификации считается уже началом бычьего тренда. Только верите ли вы, что это действительно бычий тренд?

В отраслевом разрезе лучшими продолжают оставаться промышленные компании, ведомые авиастроительным гигантом Boeing (BA, +13,75%), которые только в среднем подорожали на 7,3%. Однако, промышленные компании все же отстали в росте от компаний, работающих в сфере электроэнергетики и коммунального хозяйства. Здесь средний рост составил почти 8%, а многие компании показали 9 — 10 процентный прирост своей капитализации. Но этот вчерашний столь бурный рост обусловлен прежде всего тем, что этот сектор в предыдущие дни был в числе отстающих.

Также очень мощно смотрелись вчера и банки. К инвесторам, по-видимому, пришло осознание того, что все те безумные деньги, которые мировые правительства выделяют сейчас на борьбу с коронавирусной пандемией, потекут в первую очередь по жилам банковской системы и кое-что там безусловно останется.

После трех дней безумного роста, когда даже появился хоть и чисто теоретический повод говорить о бычьем тренде, необходима остановка. Все хорошие новости о куче «бабла», которые придут на рынок, уже отыграны. Все совсем уж большие провалы в принципе выкуплены, и пришло время остановиться и подумать.

Тем более сегодня пятница, и что там будет в предстоящие выходные никому не известно, поскольку сводки военных потерь с коронавирусного фронта продолжают поступать с пугающей всех фатальной правдивостью. Поэтому многие спекулянты сегодня предпочтут выйти из рынка и зафиксировать прибыль, полученную за последние 3 дня.

И если азиатские рынки, как всегда с некоторым опозданием, отыгрывали позитив, пришедший вчера из-за океана, то на торгах в Европе и на торгах фьючерсами на основные американские индексы сегодня царит пасмурное настроение. Покупать больше никто ничего не хочет и с самого утра котировки медленно, но достаточно уверенно сползают все ниже и ниже. Потери составляют к началу премаркета около 2%, что по нынешним временам сущие пустяки.

Из плановых важных событий сегодня вроде бы ничего и нет, но все понимают, что в любой момент могут проявиться какие-нибудь, мягко говоря, не очень приятные коронавирусные новости, которые легко способны дестабилизировать ситуацию. И все же надеемся, что этого не произойдет, и текущая очень непростая неделя закроется на относительном позитиве. Хотя, конечно же, все без исключения понимают, что медведи еще пободаются!



